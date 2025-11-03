Что случилось на воздушном параде 1952 года

В истории советской авиации воздушные парады были не просто зрелищем, а мощным идеологическим оружием, демонстрирующим миру силу СССР. Но за блеском и мощью крылатых машин иногда скрывались трагедии и человеческие амбиции. Одну из таких драматичных страниц вписал Василий Сталин, чья страсть к парадам обернулась катастрофой.

Парады как доказательство мощи

Возглавив ВВС Московского военного округа, Василий Сталин, по его собственному признанию в мемуарах, видел в воздушных парадах главное доказательство мощи советской авиации. «Друзья от этого испытывают гордость, а враги страх», — так он формулировал их значение.

Сын вождя не просто командовал с земли — он сам открывал парады, ведя за штурвалом дальний бомбардировщик Ту-4. За время его командования было проведено 14 масштабных воздушных представлений. Подготовка к ним была колоссальной: летчики месяцами тренировались, отрабатывая даже такие сложнейшие элементы, как выведение в небе слов «Сталин», «Ленин» и «КПСС». Успех зависел от всего: техники, связи и, что особенно важно, — от погоды.

Первомайская трагедия 1952 года

Роковым стал парад 1 мая 1952 года. Погода в тот день была откровенно нелётной: низкая облачность и сильный ветер. Иосиф Сталин, понимая риски, лично запретил проведение воздушной части парада над Красной площадью.

Однако Василий Сталин проигнорировал приказ отца и велел летчикам подниматься в воздух. Впрочем, поначалу все шло хорошо. Как вспоминал начальник главного контрольного пункта Борис Морозов, первым, как и повелось, над Красной площадью прошел Василий Сталин, прошел точно и красиво.

Вслед за Сталиным-младшим промчалась дивизия Ту-4. Как отмечает в издании «Тайны уходящего века» историк Николай Зенькович со ссылкой на слова очевидцев и участников мероприятия, бомбардировщики растянулись на петле, и последний полк отстал на полминуты. В этот момент в небе появилась группа «илов» генерала Долгушина. Морозов, опасаясь столкновения, «илы» не пропустил, приказав сделать разворот влево и уйти в Монино. Морозов скомандовал: «Пробивай эту пленку!» в надежде, что самолеты соберутся в петлю. Однако «илы» перемешались. Василий Сталин тогда спросил у Морозова по радио о том, что происходит. Полковник отозвался: «Каша».

Последствия трагедии

В результате, если верить Сергею Красикову, автору книги «Возле вождей», один из самолетов зацепил сосну, с которой, собственно, и вернулся на аэродром. У другого воздушного судна оказалась обломана трубка приемника воздушного давления. Но самое страшное, что два «ила» разбились при посадке, летчики погибли. За участие в первомайском параде 1952 года был награжден лишь сын Анастаса Микояна, который был первым ведомым в замыкающем звене. Остальные подверглись «порке». Выговоры были объявлены замминистра обороны маршалу Василевскому, главкому ВВС генерал-полковнику авиации Жигареву и генералу Василию Сталину.

Примечательно, что с легкой руки дочери вождя Светланы Аллилуевой многие стали считать, что именно этот неудачный парад оказался главным мотивом того, что Василия Сталина сняли с должности командующего Московским округом. Данный факт упоминает в своей книге «Сталин: второе убийство» и Елена Прудникова. Вот только парад состоялся 1 мая, а Василия Иосифовича попросили с поста лишь летом. Эту загадку разгадала журналистка Лариса Васильева с помощью командующего дальней авиации Руденко. Тот рассказал, что все случилось во время парада в честь Дня авиации. Тогда Сталин увидел Василия, находившегося в нетрезвом виде, и, разозлившись, лишил его должности.