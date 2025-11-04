Щи да каша — пища наша: что ели крестьяне в царской России

После отмены крепостного права жизнь в деревне сильно различалась. На Русском Севере и в Сибири крестьяне жили относительно сытно благодаря обширным казенным землям. А вот в центральных, южных губерниях и Поволжье царила бедность. Лучшие земли столетиями принадлежали помещикам, леса были вырублены, что обрекало людей на голод.

Их рацион сильно отличался от современного. Крестьяне ели только то, что могли вырастить сами. Как ни парадоксально, самым сытным временем была зима, когда в погребах хранились запасы. Весной и летом, во время тяжелых работ, наступала пора голода и однообразной пищи.

Основой меню были сытные, но простые блюда. Крестьяне почти каждый день ели щи из капусты или похлебку-турью, которые заправляли свиным салом. Мясо появлялось на столе изредка, лишь по большим праздникам. Даже молочные продукты считались роскошью. Молоко, сметану и сыр они чаще продавали, чем ели сами. Вместо пшеничного хлеба ежедневно пекли ржаной.

Из овощей главными были капуста и картофель. Огурцы, морковь и помидоры в те времена считались редкостью. Вместо чая, который пили как лекарство, варили квас. Прием пищи был строго расписан: на завтрак и обед ели варево с картошкой, на полдник — хлеб с солью, запитый водой. Ужинали крестьяне кашей или пшенным куличом с салом, уточняет автор канала Pherecyde.

Голь на выдумку хитра. Эта старая пословица очень точно отображает годы царской России. В голодные годы крестьяне ухитрялись подмешивать солому в хлеб, а в картошку — зерно. Выручала также лесная и луговая еда: дичь, съедобные травы и разные коренья. Даже в ранние советские годы их рацион оставался в основном вегетарианским, а мясо было редким гостем на крестьянском столе.