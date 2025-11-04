Щи да каша — пища наша: что ели крестьяне в царской России

ГлагоL

После отмены крепостного права жизнь в деревне сильно различалась. На Русском Севере и в Сибири крестьяне жили относительно сытно благодаря обширным казенным землям. А вот в центральных, южных губерниях и Поволжье царила бедность. Лучшие земли столетиями принадлежали помещикам, леса были вырублены, что обрекало людей на голод.

Щи да каша — пища наша: что ели крестьяне в царской России
© Global Look Press

Их рацион сильно отличался от современного. Крестьяне ели только то, что могли вырастить сами. Как ни парадоксально, самым сытным временем была зима, когда в погребах хранились запасы. Весной и летом, во время тяжелых работ, наступала пора голода и однообразной пищи.

Основой меню были сытные, но простые блюда. Крестьяне почти каждый день ели щи из капусты или похлебку-турью, которые заправляли свиным салом. Мясо появлялось на столе изредка, лишь по большим праздникам. Даже молочные продукты считались роскошью. Молоко, сметану и сыр они чаще продавали, чем ели сами. Вместо пшеничного хлеба ежедневно пекли ржаной.

Из овощей главными были капуста и картофель. Огурцы, морковь и помидоры в те времена считались редкостью. Вместо чая, который пили как лекарство, варили квас. Прием пищи был строго расписан: на завтрак и обед ели варево с картошкой, на полдник — хлеб с солью, запитый водой. Ужинали крестьяне кашей или пшенным куличом с салом, уточняет автор канала Pherecyde.

Голь на выдумку хитра. Эта старая пословица очень точно отображает годы царской России. В голодные годы крестьяне ухитрялись подмешивать солому в хлеб, а в картошку — зерно. Выручала также лесная и луговая еда: дичь, съедобные травы и разные коренья. Даже в ранние советские годы их рацион оставался в основном вегетарианским, а мясо было редким гостем на крестьянском столе.