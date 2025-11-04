Что стало с тремя дочерьми Соньки Золотой Ручки

Легендарная авантюристка Сонька «Золотая Ручка» вошла в историю не только как гениальная мошенница, но и как женщина с бурной личной жизнью. От нескольких браков и мимолетных связей у нее родились дочери, повторившие материнский путь — но каждый по-своему. Их судьбы стали своеобразным отражением эпохи и наследием самой известной преступницы Российской империи.

Старшая дочь

Первый ребенок Соньки, дочь Сура-Ривка, появилась на свет в 1864 году от брака с варшавским бакалейщиком Исааком Розенбадом. Этот брак стал для шестнадцатилетней Соньки первым и последним опытом оседлой жизни, который быстро ей наскучил.

Не простившись с мужем, она покинула дом, предварительно обокрав супруга, и отправилась навстречу приключениям. Материнский инстинкт в ней так и не проснулся: маленькую Суру-Ривку она без сожалений оставила на попечение отца и больше никогда о ней не вспоминала.

Уже будучи в преклонном возрасте и находясь в ссылке, Сонька в беседе с журналистом Власом Дорошевичем сокрушалась о судьбе своих детей, но упоминала лишь двух дочерей. Старшая, Сура-Ривка, была навсегда вычеркнута из ее жизни, став живым свидетельством того, что даже кровные узы не могли удержать «Золотую Ручку» от страсти к вольной и рискованной жизни.

Табба Михайловна Блювштейн

Табба Блювштейн родилась в 1875 году, когда её мать состояла в законных отношениях с румынским карточным шулером Михаилом Блювштейном, орудовавшим в железнодорожном транспорте. О детстве и юности средней дочери Соньки «Золотой Ручки» практически ничего не известно, кроме того, что росла и воспитывалась она в сиротском приюте. Унаследовав от родителей авантюрный нрав и артистические способности, Табба, наделённая природой удивительным лирико-колоратурным сопрано, с успехом выступала на сцене оперетты под псевдонимом Бессмертная.

Пользовавшаяся популярностью у публики, она часто гастролировала по городам и весям Российской империи, и в 1896 году её имя прогремело в Екатеринославле. Вот только ажиотаж был связан не с театральным дарованием статной, красивой и аристократичной дивы, а с её криминальным талантом, позволявшим одурачивать богатых мужчин.

В эту злополучную для неё поездку, Табба очаровала своим голосом известного в городе владельца ювелирных лавок Фрица фон Дорна, который не пропустил ни одного выступления певицы, увлекавшей зрителей мастерским исполнением партий из произведений Иоганна Штрауса и Жака Оффенбаха.

Какого же было его удивление, когда на следующий день после выступления Табба Бессмертная вместе со своей иноязычной компаньонкой стояла на пороге его торговой точки, желая ознакомиться с предлагаемым им ассортиментом.

Увлечённый эффектными гостьями ювелир с воодушевлением демонстрировал оперетточной диве широкий выбор драгоценных украшений, мало обращая внимания на сопровождавшую её иностранку с обезьянкой. Спустя некоторое время, пообещав вернуться за понравившимся ей колье, Табба с компаньонкой покинули лавку Фрица фон Дорна, который после их ухода обнаружил пропажу самых дорогостоящих камней.

Расстроенный ювелир тут же связался с полицией, заподозрив, что его магазин обчистила подруга обворожительной актрисы. Однако следователи, начав распутывать это дело, сделали запрос в Санкт-Петербург и выяснили, что под звучным именем Таббы Бессмертной скрывалась Табба Блювштейн – дочь прославленной преступницы Соньки «Золотой Ручки». Более того, роль компаньонки мастерски исполняла её младшая сестра Михелина Блювштейн, также служившая в оперетте. Обеим родственницам Соньки удалось отвести от себя подозрения, и они благополучно покинули Екатеринославль.

Михелина Михайловна Блювштейн

Михелина Блювштейн – младшая дочь Соньки «Золотой Ручки», родилась в 1879 году, и, пойдя по стопам старшей сестры, тоже стала артисткой. Михелина часто меняла сцены, и в 1899 году работала в располагавшемся в Саратове театре Очкина. Журналистка Виктория Ковальчук в статье «Была ли Сонька Золотая Ручка агентом ЧК?», отмечала, что в вышеназванном году состоялась встреча Михелины и директора Одесского зоопарка Бейзера. Именно ему она поведала о своей «знаменитой маме», упомянув, что все её одесские квартиры были оснащены редкостными для того времени телефонными аппаратами.

А был ли сын?

Исследовавший биографию Соньки «Золотой Ручки» публицист Олег Губарь в заметке «Леди Винтер из Одессы», рассказал, что у известной аферистки помимо дочерей был и сын. Официально его звали Мордох Блювштейн, однако документы, которые он носил при себе, были на имя Иосифа Дельфинова. Связав свою жизнь с криминальным миром, он получил уличное прозвище «Бронзовая Рука» и некоторое время успешно орудовал на улицах Одессы. Но в 1888 году, когда город праздновал 93 годовщину основания, Мордох был арестован и выслан в Варшаву, где он и был рожден в 1861 году. Дальнейшая судьба сына Соньки неизвестна.

К слову, у данной версии очень мало приверженцев, поскольку она пестрит нестыковками. Согласно ей Мордох был старшим ребёнком Соньки, которого она родила в 15-летнем возрасте. Однако в ту пору она даже не была замужем за своим первым супругом Исааком Розенбадом, откуда же тогда у сына появилась фамилия её последнего официального мужа, Блювштейна?