Кричали по-немецки: как рожали советские разведчицы

В жизни разведчика-нелегала каждый шаг — часть легенды. Но есть момент, когда контролировать себя почти невозможно, а цена ошибки — жизнь и провал многолетней операции. Для женщины-разведчицы таким критическим испытанием становились роды. Как сохранить легенду, когда боль стирает все, кроме самых глубоких, детских воспоминаний?

© РИА Новости

Дети в оперативной игре

Советское руководство внешней разведки относилось к появлению детей у нелегалов за рубежом как к сложному, но потенциально полезному оперативному ходу. Ребенок в семье создавал идеальную картинку благополучия, вызывал меньше подозрений у соседей и спецслужб и был лучшим прикрытием. Дети становились молчаливыми союзниками родителей, укрепляя их легенду.

Однако немногие пары решались на этот шаг. Как вспоминала разведчица-нелегал Галина Федорова, она и ее муж сознательно отказались от родительства.

«Дети — известные "почемучки", — говорила она, — поэтому сохранить тайну было бы не так просто».

Одна случайная фраза, оброненная ребенком в школе или на детской площадке, могла перечеркнуть годы титанической работы.

Но для тех, кто шел на риск, главной проверкой на прочность становился не быт, а момент появления ребенка на свет.

Роды как спецоперация

Роды — это пограничное состояние, когда контроль над сознанием ослабевает. Именно этого и боялись разведчицы. Под воздействием невыносимой боли или анестезии можно было начать кричать на родном языке, выдать себя стоном или случайным словом.

Поэтому каждая такая операция «Роды» тщательно готовилась. Женщинам приходилось демонстрировать невероятную силу воли, чтобы в самый трудный момент жизни оставаться в образе — француженки, немки, аргентинки. Это был экзамен на профессиональное мастерство, где ставкой была не пятерка, а жизнь и судьба всей миссии. Яркие примеры тому – Лариса Майорова и Анна Филоненко.

Лариса Майорова

Как пишет Владимир Антонов в своей книге «Женские судьбы разведки», Лариса и Вадим Майоровы познакомились на свадьбе друзей. В 1959 году молодые люди связали себя узами брака. Тогда Лариса не подозревала о том, что ее муж проходит подготовку для нелегальной разведывательной деятельности. Но вскоре Майорову пришел срок отправляться в долгосрочную командировку. Ларису вызвали на Лубянку и поставили в известность о секретной работе супруга. Девушка изъявила желание работать вместе с Вадимом. У Майоровой оказались способности к языкам, поэтому ее тут же отправили в Германию для изучения немецкого, а заодно и английского языков. Для этого Ларисе Майоровой пришлось стать гражданкой Германской Демократической Республики.

Впоследствии супруги воссоединились и даже заново зарегистрировали свои отношения, на сей раз в Лондоне. В 1964 году они обосновались в Аргентине, где в то время все еще скрывались многие нацистские преступники. Майоровы успешно легализовались, приобретя для прикрытия ресторан в пригороде Буэнос-Айреса. В том же году Лариса родила своего первенца, дочь Сабину. В связи с тем, что Майорова сохранила статус гражданки Германии, рожала она в одном из немецких госпиталей страны. Для того, чтобы не выдать себя во время родов, Майорова решила отказаться от анестезии. Со своей задачей разведчица справилась блестяще – кричала исключительно по-немецки. Через некоторое время в семье появилась и младшая дочь. Несмотря на наличие детей, супруги продолжали работать.

Анна Филоненко

Анна Филоненко, которая стала прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», умудрилась родить в служебных командировках троих детей. А началось все с того, что в приемной маршала Жукова Анна Камаева познакомилась с Михаилом Филоненко. Вскоре они поженились и почти сразу получили предложение работать на советскую разведку. После подготовки супруги уже вместе с маленьким сыном Павлом прибыли в Китай. Как утверждает Игорь Дамаскин, автор книги «Разведчицы и шпионки», роды оказались трудными, и Анна не переставая кричала:

«Ой, мама, мамочка!».

Тем не менее супруги решились на второго ребенка: дочь Мария появилась на свет, когда Филоненко уже работали в Китае.

По легенде, Анна и Михаил были русскими эмигрантами, которые долгое время проживали в Чехословакии, а потом перебрались в Китай. Благодаря такой «биографии» вопрос с неважными языковыми познаниями Филоненко был решен. Однако языки разведчикам все же пришлось освоить: Китай был всего лишь подготовкой к переброске в Бразилию. В Бразилии Анна и Михаил показали себя блистательными специалистами. Михаил Филоненко даже сумел проникнуть в окружение бразильского президента. Анна же всячески помогала мужу, сделав небольшой перерыв в работе лишь в связи с рождением сына Ивана. Помня о мучительных первых родах, разведчица боялась, что закричит по-русски, но все обошлось: кричала Анна на нужном языке.