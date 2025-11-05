25 рублей в месяц: как выживали студенты в царской России

Студентов дореволюционной Москвы часто называли «немножко голодными». Чаще всего родители высылали им 25 рублей в месяц. Их основным рационом были хлеб и чай на завтрак и ужин. Более обеспеченные учащиеся могли позволить себе колбасу или сыр, растянутые на несколько дней. Самым популярным блюдом считались соленые огурцы с черным хлебом, а белый хлеб был признаком относительного достатка.

Для московских студентов было три варианта мест, где они могли пообедать. Некоторые выбирали проживание с питанием за дополнительные десять рублей в месяц сверх аренды. Одни хозяева кормили хорошо, а другие предлагали скудную пищу. Считалось, что наиболее щедрые жили в районе Арбата, а экономные — около Садовой-Кудринской и Пресни, уточняет автор канала «О Москве нескучно».

В те годы работали также кухмистерские. Это недорогие столовые с месячным абонементом около шести-девяти рублей. За тридцать копеек там предлагали суп и второе блюдо с громким названием вроде «бефстроганова». Однако порции были мизерными, а качество оставляло желать лучшего. Те, кто мог платить больше, предпочитали обедать в столовых на Тверской и при поварских курсах для женщин.

В дореволюционной Москве существовали бесплатные комитетские столовые для нуждающихся студентов на Малой Бронной и Большой Пироговской. Чтобы получить право на бесплатный обед нужно было доказать свою бедность. Медики-старшекурсники там питались бесплатно, остальные покупали абонемент. Главным плюсом этих заведений, без сомнения, был безлимитный хлеб.