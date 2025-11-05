Остров в Приморье оказался «свидетелем» появления динозавров

Ученые Дальневосточного геологического института (ДВГИ) ДВО РАН сделали уникальное открытие, которое касается одного из островов на юге Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал Национального парка "Земля леопарда".

В ДВГИ проанализировали образцы горных пород, которые были собраны на острове Фуругельма. Благодаря этому ученые смогли уточнить возраст территории.

Ранее считалось, что он сформировался в ранний юрский период, то есть не позднее 200 миллионов лет назад. Новые данные позволяют считать, что остров Фуругельма старше на десятки миллионов лет и относится к среднему триасу. Его новый возраст - примерно 245 миллионов лет. То есть остров является "свидетелем" появления динозавров.

Остров Фуругельма - это самый южный остров нашей страны. Он входит в состав Дальневосточного морского заповедника, обладает уникальной природой и привлекает к себе ученых самых разных направлений науки.