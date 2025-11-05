В Южной Корее вдовец завещал все свои органы нуждающимся и дал шанс на жизнь десяткам людей. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

60-летний Мун Чжу Хван спас около 100 пациентов, став донором тканей после внезапной смерти 9 августа 2025 года. Мужчина потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в госпиталь университета Чхонмун, где медики диагностировали прекращение мозговой активности. При жизни Хван всегда носил с собой карту донора и вместе с сыном заранее зарегистрировался в реестре доноров органов. Поэтому все биологические материалы были переданы в Национальный институт управления органами, тканями и кровью.

Как отмечают специалисты, уникальность случая заключается в том, что донорские ткани могут храниться до пяти лет и использоваться для восстановления функций организма множества тяжелобольных реципиентов, в отличие от органов, требующих немедленной трансплантации.

Глава KODA Ли Сам Ёль выразил глубокую благодарность семье, отметив, что этот случай демонстрирует необыкновенное самопожертвование, особенно учитывая, что донорство тканей одного человека действительно способно помочь десяткам пациентов с различными нарушениями функций организма.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Техас пожертвовала почку подруге. С будущей спасительницей она познакомилась в фан-клубе Гарри Поттера.