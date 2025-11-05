Как родился боевой клич русских

Знаменитое русское «Ура!» известно всему миру. Но этот клич — относительно молодой. Чем же вдохновлялись в бою воины Древней Руси и солдаты средневековых княжеств? Исторические хроники хранят куда более колоритные и грозные возгласы.

От волчьего воя до имен богов

Доподлинно старославянский клич не дошел до нас, однако византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке отмечал, что славяне использовали в бою... волчий вой. Это был не просто хаотичный рев, а особая система перекличек, наводящая ужас на противника.

С приходом варяжских дружин Рюриковичей на поле боя, вероятно, звучали имена скандинавских богов: «Один!» или «Тор!». Аналогично крестоносцам, взывавшим к раю, русские витязи могли кричать «Вальхалла!», устремляясь в бой, который сулил вечную славу в чертогах Одина. Позднее, с укреплением славянского пантеона, их место могли занять «Перун!» и «Велес!».

С принятием христианства на смену языческим богам пришли возгласы, заимствованные у византийских союзников. Самый популярный из них — «С нами Бог!». В пылу схватки его сокращали до краткого и мощного «Спас!».

Любопытно: Писатель-сатирик Михаил Задорнов предлагал собственную, хоть и не признанную академической наукой, версию. Он считал, что «ура» происходит от возгласа «У-Ра!», где «Ра» — имя древнеегипетского бога солнца, якобы почитавшегося предками славян.

С распадом на удельные княжества у воинов появляются кличи по названию их стольного города: «Суздаль!», «Господин Великий Новгород!», «Тверь!», «Рязань!» Иногда выкликали имя своего князя или воеводы. Есть свидетельства, что в битве при Липице в 1216 году воины кричали: «Коста!», «Мстислав!», «Гьюрш!» (Георгий), «Ярослав!». У жителей Великого Новгорода был также клич «Умрем за святую Софию!».

XVI-XVII века

Один из самых известных воинских кличей этого времени - «Сарынь на кичку!» Этот леденящий душу вопль раздавался над Волгой, когда на торговое судно нападали разбойники. «Кичка» — это нос корабля, «сарынь» — беднота, голытьба. То есть простым бедным людям предлагалось собраться на носу корабля и сидеть там смирно, пока идет грабеж.

Стрельцы, устремляясь в атаку, тоже выкрикивали свой ясак (название боевого клича). При этом у каждого стрелецкого приказа ясак был собственный. Иногда они выкрикивали подбадривающие возгласы типа: «Махай!», «Шибай!», «Дерзай!», «Бушуй!» В других случаях ясаки носили утвердительный характер: «Готов!», «Выбран!» Иногда в качестве боевого клича использовали названия птиц: «Сокол!», «Кречет!»

Для этого времени также был характерен возглас «С нами Бог!» С таким кличем шли в бой воины ополчения Минина и Пожарского.

Эпоха Петра I

Относительно того, когда именно в русских войсках утвердился клич «Ура!», существуют разные мнения. Одна из точек зрения такова: это было при Петре I. Он вначале отменил разнообразные стрелецкие ясаки и внедрил возглас «Виват!» При этом кричать ясаки, находясь в строю, запрещалось под страхом смерти. Видимо, таким образом государь надеялся прекратить беспорядочные стрелецкие крики и придать войску вид упорядоченный и стройный, как в европейских армиях. И идти в атаку, и восклицать боевой клич русские солдаты должны были одновременно и дружно, как на параде. Однако возглас «Виват!» просуществовал недолго - повсеместно распространился знаменитый крик «Ура!»