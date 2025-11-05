Чем прославились боевые пловцы ГРУ

В мире элитных подразделений особой легендой окружены российские боевые пловцы. По мнению многих экспертов, современное разведывательно-диверсионное подразделение ГРУ «Дельфин» по своей подготовке и оснащению превосходит знаменитых американских «Морских котиков» и аналогичные формирования стран НАТО. Однако из-за абсолютной секретности их работы детали операций становятся достоянием гласности лишь спустя десятилетия.

© Соцсети

Рождение легенды

История подводного спецназа России, находящегося в подчинении Главного разведуправления, началась в суровые дни Великой Отечественной войны. В августе 1941 года была срочно создана Рота особого назначения (РОН), ставшая прародительницей современных «морских дьяволов».

Используя зачастую самодельное и усовершенствованное водолазное снаряжение, «роновцы» выполняли задачи, которые сегодня кажутся невыполнимыми.

Участвовали в знаменитом Шлиссельбургском десанте, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда, занимались доразведкой ладожской «Дороги жизни», поиском и обезвреживанием донных мин на фарватерах наших рек. Водолазом-разведчиком роты особого назначения В. Борисовым был обнаружен пункт развертывания гитлеровских «Фау-2» – первой в мире (на тот момент) баллистической ракетой фашисты хотели ударить по городу на Неве. О месторасположении огневых позиций немедленно известили командование ВМФ, после чего корабельная артиллерия Балтфлота сровняла их с землей.

Следующими знаковыми операциями «роновцев» были акция «Бурлаки», когда советские морские спецназовцы возле Петергофа заминировали и подорвали пирс с вражеской боевой техникой и работавшими гитлеровскими саперами, диверсионные мероприятия против спецназовцев-итальянцев (октябрь 1943 года, Стрельнинская дамба). Разведчиками-диверсантами тогда были уничтожены подготовленные к применению итальянские радиоуправляемые спецкатера-мины, а также наземная точка вражеских связистов и наблюдателей.

В конце лета 1944 года «роновцы» участвовали в сложнейшей операции по подъему гитлеровской субмарины U-250 (она была затоплена в Выборгском заливе). Это была крайне важная акция, поскольку командир вражеской подлодки находился в советском плену и путался в показаниях, а немцы, в свою очередь, усиленно бомбили район затопления U-250 с целью ее уничтожить. Работа для морских спецназовцев осложнялась тем, что глубина была предельной, а субмарину сконструировали так, чтобы случился самоподрыв при ее подъеме. Однако операция прошла успешно и оказалась весьма результативной: выяснилось, что торпедные аппараты U-250 оснащены торпедами Т-5 (ни советским специалистам, ни союзникам они прежде известны не были). На тот момент эти торпеды считались лучшими в своем роде, ими гитлеровцы уничтожили свыше 20 кораблей англичан и несколько единиц флота ВМФ СССР.

Послевоенная история подводного спецназа

Роту особого назначения спецназа ВМФ расформировали в конце 1945 года. Однако спустя 7 лет, после понимания того, что аналогичные подразделения имеются и успешно функционируют в армиях вероятного противника СССР, специальные флотские структуры в разведдивизионах были воссозданы. Спецлаборатория института Военно-морских сил специально для этих подразделений ГРУ создавала дыхательные аппараты и стационарные дыхательные системы, затем начали разрабатываться особые водные средства передвижения (самоходные подводные аппараты и другие устройства).

В середине 50-х годов боевые пловцы ГРУ обеспечивали безопасность визита лидера советского государства Н. С. Хрущева, прибывшего на корабле «Оржоникидзе» в английский Портсмут. По некоторым данным, спецназовцам удалось обезвредить британского водолаза-лазутчика Лионелла Бастера, опытного боевого пловца британских ВМС, подбиравшегося к нашему крейсеру.

… Деятельность подобных спецподразделений ГРУ по понятным причинам, скрыта под грифом секретности, но известно, что «морские дьяволы» принимали участи практически во всех локальных военных конфликтах, в которые вмешивался СССР – Ангола, Вьетнам, Египет, Мозамбик, Никарагуа, Эфиопия – на территории этих и многих других стран воевали в качестве консультантов наши спецназовцы отрядов «Дельфин» и «Вымпел».

После распада СССР в России пришлось выстраивать новую структуру морских подводных разведывательно-диверсионных спецподразделений. На сегодняшний день на Северном, Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах России действуют порядка 20 подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.