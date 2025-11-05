Неразгаданная тайна смерти советской «леди-панк» Янки Дягилевой

В андеграунде позднего СССР ее имя знал каждый, кто интересовался панк-роком. Яна Дягилева, или просто Янка для друзей, стала голосом поколения, которому было тесно в рамках социалистической реальности. Поклонники нарекли ее «леди-панк» — яркой, искренней и бескомпромиссной. Но ее собственная жизнь оборвалась внезапно и трагично, оставив после себя шлейф вопросов, не дающих покоя и спустя десятилетия.

Сибирский дебют

Янка родилась в Новосибирске в семье рабочих, и с ранних лет стихи и музыка стали ее главным способом самовыражения. Судьбоносной стала встреча с Ириной Летяевой — легендарной фигурой сибирской рок-сцены, своего рода «крёстной матерью» для многих музыкантов. Благодаря ей Дягилева окунулась в бурлящую жизнь сибирского андеграунда, находила свою аудиторию и единомышленников.

Именно там, в творческих кругах, она сошлась с Егором Летовым, будущим «патриархом» русского панка. Их роман стал одним из самых обсуждаемых в среде, но продлился недолго. Незадолго до майских дней 1991 года пара рассталась, добавив в биографию Янки еще один драматичный штрих.

Трагедия на Ине

В мае 1991 года Янка проводила время с семьей на даче под Новосибирском. 9 мая, в День Победы, она отправилась на прогулку и не вернулась. Первое время близкие не били тревогу — девушка слыла человеком импульсивным, способным внезапно уехать, не предупредив никого.

17 мая тело Дягилевой в притоке Оби реке Ине заметил рыбачивший на берегу мужчина. Эксперты тщательно изучили тело погибшей, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. Поэтому официальной причиной гибели был назван банальный несчастный случай.

Самоубийство?

Несмотря на то, что круг знакомств Яны Дягилевой был достаточно широк, по-настоящему близких друзей у нее оказалось немного. Она жила замкнуто, редко делилась с кем-либо своими проблемами и никогда не давала интервью. Эти обстоятельства породили множество слухов вокруг ее смерти. Некоторые считали, что Янка покончила с собой. По крайней мере причин для депрессии, которая обычно и толкает людей к суициду, на тот момент у девушки было предостаточно.

За 3 года до гибели девушки совершил самоубийство рок-музыкант Александр Башлачев, с которым Дягилева была очень дружна. В последнее время он испытывал творческий кризис и находился не в самом лучшем расположении духа. Если же взять на веру утверждение современных ученых о том, что депрессия заразна, то Янка вполне могла заразиться ею именно от Башлачева. Впрочем, в ее жизни и без того хватало трагических событий.

По словам близких, Дягилева долго и тяжело переживала смерть матери, которая скончалась от рака поджелудочной железы. Янка очень ее любила. Спустя какое-то время отец снова женился, и у Янки появился сводный брат Сергей. С ним у девушки сложили очень теплые отношения. Но 23 апреля 1991 года жизнь Сергея тоже оборвалась.

А, может, убийство?

Несмотря на множество ударов судьбы, друзья Яны не могли поверить в то, что она сама свела счеты с жизнью. Некоторые из них утверждали, что при вскрытии трупа в легких девушки не оказалось воды. А, как известно, данный факт свидетельствует о том, что утопление тела произошло уже после смерти.

Кроме того, ходили слухи, что у Дягилевой был проломлен череп. Поэтому бывший возлюбленный Яны Егор Летов также считал, что девушку убили какие-то хулиганы, случайно встретившиеся ей на пути.

Тем не менее долгое время сам Летов активно убеждал всех в том, что Янка оставила предсмертную записку. Однако позже взял свои слова назад, сказав, что историю с запиской он просто выдумал. К тому же после смерти Дягилевой Летов забрал из ее дома большую часть рукописей и письма.