Кто победил в конкурсе «Мисс КГБ»

Осенью 1990 года советские газеты шокировали читателей заголовком, немыслимым еще несколько лет назад: «Катя Майорова — мисс КГБ». В разгар гласности и перестройки главная спецслужба страны, ранее всегда остававшаяся закрытой структурой, решилась на этот беспрецедентный шаг. публике было продемонстрировано, что «здесь тоже работают обычные люди». Среди них — и представительницы прекрасного пола. Причем, довольно молодые и привлекательные.

«Ласточки» и «медовые ловушки»

До конца 1980-х годов информация о женщинах-сотрудницах КГБ была скорее слухами, чем реальными инсайдами изнутри структуры. В оперативной практике разведки существовал термин «ласточки» — так называли привлекательных сотрудниц, чьей задачей было вовлечение иностранных дипломатов или ценных источников информации в интимные связи с последующим шантажом. Эта стратегия, известная как «медовая ловушка», была стандартным инструментом подобных «мероприятий». Естественно личность «ласточек» хранилась в строжайшем секрете. На этом фоне открытая демонстрация образа фотогеничной сотрудницы должно было кардинально изменить восприятие КГБ в народе.

Мисс КГБ

Прекрасным лицом этой пиар-кампании стала 21-летняя Екатерина Майорова. Сохранившиеся архивные фотографии ИТАР-ТАСС демонстрируют тщательно продуманный образ — симпатичной зеленоглазой брюнетки с модной в те годы объемной прической. Присутствовали также кадры на рабочем месте — с телефонной трубкой в руке и на фоне портрета Феликса Дзержинского, что демонстрировало символическую связь с основателем ВЧК и преемственность поколений. Более того, на фото стройная девушка предстает во время стрельбы в тире и на тренировках по рукопашному бою. То есть речь идет не о «кабинетной служащей», а о реальном агенте КГБ. Таким образом, данный визуальный ряд создавал портрет идеальной сотрудницы — одновременно женственной и профессионально подготовленной.

Интервью The Washington Post

Иностранные журналисты, естественно, заинтересовались феноменом «Мисс КГБ». Корреспондент The Washington Post Дэвид Ремник получил возможность взять интервью у Майоровой. Правда, оно проходило в присутствии офицера, отвечавшего за связи с прессой.

Как вспоминал позже Ремник, «Катя для человека, «обученного убивать» и состоявшего в одной из самых страшных организаций в мире, была очаровательна». Однако на важные вопросы о работе КГБ ответов не последовало. Девушка сообщила, что конкурс проводился «закрыто», а количество участниц оставалось тайной. Сам журналист предположил, что никакого реального конкурса, скорее всего, не было.

В рамках создания «человечного» образа Майорова делилась и личными предпочтениями. так читатели узнали, что ее любимый фильм «Унесенные ветром», хобби — вязание, любимое лакомство — бананы, а идеальный мужчина — Джеймс Бонд.

«Министерство любви» Владимира Крючкова

На самом деле, необычный пиар-ход имел конкретные политические цели. К 1990 году репутация КГБ была серьезно подорвана публикациями о репрессиях и неприглядной роли спецслужб в советской истории. Председатель КГБ Владимир Крючков, возглавивший ведомство в 1988 году, активно пытался доказать, что его структура «перестроилась». В рамках этой кампании он проводил многочисленные пресс-конференции, организовывал экскурсии на Лубянку, создавал образ «открытой» и «дружелюбной» спецслужбы. «Выборы» «Мисс КГБ» стали частью этой стратегии — попыткой показать «человеческое лицо» организации, ассоциировавшейся исключительно с репрессиями.

К сожалению, информация о дальнейшей судьбе Екатерины Майоровой и ее карьере в спецслужбах отсутствует в открытых источниках. В 1990-2000-х годах ФСБ России практически не афишировало подобные внутренние конкурсы, хотя в региональных подразделениях силовых структур мероприятия, приуроченные к 8 Марта, продолжали проводиться.