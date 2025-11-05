Евросоюз намеренно помогает Украине для ослабления России, а не из экономических соображений, пишет издание Mysl Polska.

Отмечается, что Брюссель последовательно реализует операцию «Украина прежде всего».

«Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», — говорится в статье.

Издание подчёркивает, что помощь ЕК Украине по интеграции в европейский рынок наносит значительный вред экономикам странам ЕС из-за привилегированных условий для Киева, при этом критика такого подхода заглушается лозунгами о «воюющей Украине».

Ранее еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге сообщил, что Евросоюз уже потратил на Украину почти €178 млрд с начала конфликта.

Издание Bloomberg между тем со ссылкой на источники писало, что страны Европы и Киев готовят предложение из 12 пунктов по завершению конфликта на Украине.