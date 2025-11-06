Педофил инсценировал свое похищение и скрывался 13 лет

В США арестовали педофила, который инсценировал свое похищение 13 лет назад и скрывался от властей под вымышленным именем. Об этом сообщает NBC News.

44-летний уроженец штата Оклахома Энтони Леннон впервые попал под суд за хранение детской порнографии в 2008 году. Приятель случайно обнаружил в памяти его компьютера 50 гигабайтов фото и видеоматериалов с насилием над детьми. В 2010 году Леннон признал себя виновным и получил условный срок. Однако в 2012 году у него снова нашли детскую порнографию. Преступнику предъявили восемь новых обвинений.

11 марта 2012-го владелец отеля, где работал Леннон, сообщил в полицию, что он пропал. В комнате преступника обнаружили следы крови, один ботинок и пуговицы от рубашки. Кроме того, исчезли все деньги Леннона. Полиция пришла к выводу, что его похитили, однако следователи Службы маршалов США установили, что похищение было инсценировано.

После этого Леннона не могли найти много лет. Первые зацепки появились в 2020-м, когда он попытался купить зарядку для телефона онлайн. Два года спустя свидетель заявил, что видел Леннона на некой конференции недалеко от Далласа, штат Техас. В 2025 году следователям удалось установить, что Леннон поступил в колледж в штате Нью-Йорк под вымышленным именем. Ему удалось получить свидетельство о рождении и удостоверение личности на имя Джастина Филлипса. Также преступник дважды пытался получить паспорт на это же имя, но не смог.

В четверг 30 октября его арестовали. Леннон предъявил документы на чужое имя, однако его опознали по отпечаткам пальцев. В данный момент неизвестно, в какой тюрьме он находится. Генеральная прокуратура Оклахомы пока отказывается комментировать арест Леннона.

