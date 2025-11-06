Кто мылся в ванне Гитлера в день его смерти

30 апреля 1945 года, в день, когда Адольф Гитлер свел счеты с жизнью в своем бункере, в его мюнхенской квартире на Принцрегентенплатц, 16 произошло событие, ставшее мощным символическим актом. Американский военный корреспондент Ли Миллер сняла одну из самых провокационных фотографий Второй мировой войны — себя в ванне фюрера.

© Соцсети

Путь к квартире тирана

Мюнхен, только что взятый американскими войсками, лежал в руинах. Вместе с армией в город вошли фотокорреспонденты Ли Миллер (журнал Vogue) и Дэвид Шерман (журнал Life). Накануне они стали свидетелями кошмара в только что освобожденном концлагере Дахау. Отчаянно нуждаясь в том, чтобы «смыть с себя грязь Дахау», они с помощью местного жителя нашли нетронутую квартиру. Ею оказались личные апартаменты Гитлера.

Ирония судьбы была беспощадной: пока фюрер умирал в Берлине, в его мюнхенском доме мылись те, кто работал на побежденную им прессу.

Анатомия одного кадра

Фотография Ли Миллер в ванне — это не бытовой снимок, а тщательно выстроенная композиция, полная символов.

В композиции известной фотографии отчетливо видна рука профессионала, позаботившегося о том, чтобы наполнить бытовой сюжет многозначительными деталями.

Перед ванной стоят армейские ботинки, облепленные грязью, «грязью Дахау». Справа на столике – статуэтка обнаженной женщины, ведь, как известно, фюрер любил окружать себя книгами и предметами искусства, всячески демонстрируя, какой он образованный человек и эстет. А слева, на краю ванны, в одном ряду с пузырьком шампуня и мыльницами – портрет самого Адольфа Гитлера, безусловно, принесенный сюда специально ради этой фотосессии. Купальщица, таким образом, оказывается зажатой между красотой и ужасами войны, нагота и беззащитность контрастируют с «машиной смерти». Особенную заостренность этим символам придает подчеркнуто бытовой интерьер.

Есть и фотографии купающегося Дэвида. Есть и другие снимки, сделанные в течении трех дней, что парочка жила в квартире на Принцрегентенплатц, спала в кровати Гитлера, ела за столом Гитлера и сидела на диванах и креслах Гитлера. Но самым знаменитым стал снимок купающейся Ли Миллер.

Мюнхенская квартира Гитлера

Журналисты нашли квартиру совершенно свободной, с исправно работающими электричеством, водопроводом, канализацией. Мебель оставалась на местах, имущество было вывезено не все. Нашлись даже льняные салфетки с вышитым инициалом – «АН». Квартира выглядела зажиточной, но не самой роскошной. По впечатлениям Миллер, таким жильем могла владеть любая семья среднего достатка.

В этой квартире фюрер проживал с 1929 по 1933 год. Когда он стал рейхсканцлером, он оставил эти апартаменты за собой и останавливался здесь всякий раз, когда бывал в Мюнхене.

В квартире было 9 комнат, 4 служебных помещения – кухни и чуланы, а также 2 ванные комнаты. Дизайном интерьеров занималась известная в Третьем Рейхе художница Герди Троост.

Это жилище Гитлера в Мюнхене отмечено двумя событиями, одно из которых имеет мировое значение, другое носит совершенно частный характер, и никогда не стало бы известно широкой публике, если бы за ним не маячила тень фюрера.

Первое – это визиты на Принцрегентенплатц премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена и премьер-министра Италии Бенито Муссолини, совершенные в 1938 году, когда они прибыли в Мюнхен для подписания документа, известного, как «Мюнхенский сговор». Детали сговора обсуждались именно в этих стенах.

Второе – самоубийство Ангелы Раубаль, племянницы Гитлера. Он очень любил девушку, как уверяет молва, отнюдь не родственной любовью. В 1929 году он поселил Ангелу в этой квартире, где ей была выделена комната. В 1931 году Ангела покончила с собой. Почему она это сделала, остается только гадать. Предполагают, что на глаза ей попалось письмо от Евы Браун, и девушка поняла, что она не единственная, кем заняты мысли Адольфа. Гитлер был потрясен смертью Ангелы. Он поставил в ее комнате скульптурный портрет племянницы и запер комнату на ключ. С тех пор каждый год, отдавая дань известной немецкой сентиментальности, Гитлер в день смерти Ангелы запирался в ее комнате и проводил там в одиночестве некоторое время.