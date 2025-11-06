Как мафиозные войны стали частью мировой истории

История организованной преступности — это не только истории отдельных боссов, но и масштабные вооруженные конфликты за влияние, территории и миллиардные доходы. Эти войны меняли криминальный ландшафт целых стран и становились частью массовой культуры.

Кастелламмарская война (1930–1931), Нью-Йорк

Участники: «Старая гвардия» Джузеппе Массерии vs «молодые волки» Сальваторе Маранцано

Это была битва поколений итальянской мафии в Америке. «Старики» из клана Морелло цеплялись за сицилийские традиции, тогда как новая волна иммигрантов из Кастелламмаре-дель-Гольфо стремилась к модернизации и диверсификации бизнеса.

Итог: Оба лидера погибли. Массерию убили в ресторане, Маранцано — в собственном офисе. Результатом стало создание «Пяти семей» Нью-Йорка и Комиссии — мафиозного «совета директоров». Именно эту реструктуризацию блестяще показал Фрэнсис Форд Коппола в «Крестном отце».

Первая мафиозная война (1962–1963), Сицилия

Участники: Клан «Коза Ностра» vs братья Ла Барбера

Конфликт вспыхнул из-за пропавшей партии героина между аристократами мафии и нуворишами из Палермо. Но в историю он вошел из-за чудовищного теракта в Чиакулли 30 июня 1963 года, где погибли мирные жители и полицейские.

Итог: Общественный резонанс заставил власти начать беспрецедентные облавы. Мафия надолго ушла в тень, а Сицилия на время перестала быть «государством в государстве».

Война ирландских группировок (1961–1967), Бостон

Кланы-участники: Чарльстонская ОПГ vs Уинтерхиллская ОПГ

Причина: В данном случае «яблоком раздора» стала женщина. Один из членов Чарльстонской группировки Джордж МакЛафлин увел девушку сторонника другой банды Алекса «Бо Бо», за что был избит Уинтерхиллской преступной группой. Глава Уинтерхиллов «Бадди» МакЛин отказался выдать виновников, и небольшой инцидент привел к открытому конфликту двух крупнейших банд Бостона.

Чем знаменита: Ход событий войны ирландских группировок сравнивают с Троянской войной. В результате разборок вся организация неудачливого ловеласа – Чальстонская ОПГ была полностью уничтожена. Выжить удалось лишь самому зачинщику бойни – Джорджу МакЛафину.

Культура: Пожалуй, в мировое наследие вошли не сами события, а один из участников, Алекс «Бо Бо», сегодня известный как актер Алекс Рокко, который прославился в мировом кинематографе как исполнитель роли Мо Грина в «Крестном отце».

Осакская война

Мафия: Якудза

Где: Осака

Когда: 1960-е года

Кланы-участники: Мэйю Кай (Осака) vs Ямагути гуми (Хего)

Причина: Усилившаяся при своем третьем лидере Кадзуо Тоака, группировка Ямагути гуми изгнала всех своих конкурентов из префектуры Хёго. На очереди стояла соседняя Осака, которая находилась под контролем крупнейшей банды Мэйю Кай. Последняя жила за счет увеселительного бизнеса: вымогала деньги у хозяев тамошних баров, турецких бань, контролировала рынок наркотиков, обирала проституток. Война началась в одном из подчиненных им заведений с оскорбления знаменитого певца Ёсио Табата, друга Кадзуо Тоаки.

Чем известна: помимо важных экономических итогов, Осакская война прославилась своим самурайским характером. Японская катана в руках Ямагути гуми нанесла завершающий удар по последнему убежищу их врагов. Загнанные в угол Мэйю Кай расстелили перед собой большие платки, достали ножи и резким движением отсекли себе мизинцы. Завернув их в платки, они передали трофеи победителям. Древний гангстерский обряд признания вины и прошения милости ознаменовал окончание Осакской войны. Этот конфликт стал «Аустерлицем» Тоако, его банда заняла ведущее положение в японском преступном подполье.

Культура: группа Ямагути Гуми сегодня выпускает собственный журнал – «Ямагути-гуми Симпо»

Мельбурнская гангстерская война

Мафия: Ирландская, сицилийская, австралийская, русская.

Где: Мельбурн.

Когда: 1998-2008 года.

Кланы-участники: семья Моран (ирландская), семья Карлтон (сицилийская) vs семья Уильямс (австралийская)

Причина: Как и Кастелламарская война это был конфликт поколений. В отличие от мафиозных семей Моран и Карлтон, попавших в Австралию в результате иммиграции, семья Уильямс возвысилась на улицах Мельбурна. Все началось с дележа прибыли, Карл Уильмс и Джеймс Моран не смогли договориться о деньгах, полученных с продажи амфетамина. Уильмс был ранен выстрелом в живот в одном из городских парков, но выжил. Вскоре на встрече лидеров ирландцев, сицилийцев и калабрийцев был заключен союз против Уильямсов.

Чем знаменита: Это была крупнейшая мафиозная война в Австралии, в которой были задействованы все теневые силы страны. Гангстерские войны навсегда разрушили репутацию Мельбурна как спокойного и тихого города. «Героем» событий стал уже известный нам «толстяк» Карл Уильямс, один из самых влиятельных «крестных отцов» Австралии. Его считают причастным, как минимум, к десяти криминальным перестрелкам. Одной из жертв стал его главный враг Джейс Моран, которого расстреляли прямо на глазах его шестилетних близнецов. В апреле 2010 Уильямс был убит «чисто по гангстерски», в тюремной камере, где он отбывал заключение. Официальной причиной посчитали бытовой конфликт.

Культура: Считается, что события легли в основу фильма режиссера Дэвида Мишо «По волчьим законам».

Криминальные 90-е

Мафия: Русская.

Где: Западная Россия, Москва, Санкт-Петербург.

Когда: Конец 1980-х – 1990-е годы.

Кланы-участники: Ореховская ОПГ, Курганская ОПГ, Солнцевская ОПГ, Волговская ОПГ, Слоновская ОПГ, Тамбовская ОПГ

Причина: Все преступные группировки в конце 80-х годов – начале 90-х начинали одинаково: с крышевания наперсточников, вымогательства, разбоя, грабежей, продажи наркотиков, контробанды, похищения и убийства людей. Сходятся во многом и биографии их главных деятелей. Как правило, это бывшие спортсмены, выходцы из рабочих кругов, интеллигенции среди них не наблюдается. К середине 90-х годов основные «игроки» криминального мира были определены, тем не менее между ними шла постоянная борьба за сферы влияния, но то, что началось в 1994 году перекрыло все предыдущие разборки. Началось «отрубание голов» преступных группировок. Первым 5 апреля 1994 года был застрелен Отари Квантришвили, 13 сентября был взорван Сергей Тимофеев («Сильвестр»), которого, по легенде, назначил смотрящим за русским криминалом "сам" Япончик. Всего было убито, задушено, взорвано десятки «авторитетов». Сейчас уже не является секретом, что за этим процессом стояли спецслужбы. Возглавлял этот "бандитский спецназ" знаменитый Ося - Сергей Буторин. Бывший прапорщик стройбата, начинавший свою «карьеру» у Тимофеева, Ося набирал в свою бригаду бывших спецназовцев. Удар по бандитам из "московского клана" КГБ был нанесен как бы изнутри. Сначала Буторин убрал не своего непосредственного шефа Сильвестра, а главарей других банд - поэтому бандиты долгое время не могли понять, что вообще происходит. Люди Буторина не просто «убирали» других авторитетов, но ещё и сталкивали лбами бригады, подталкивая их самих делать свою «работу». Как быстро Буторин "поднялся", так же быстро он и "упал". Достаточно было поменяться руководству УФСБ. Теперь за решетку уже начали попадать люди Оси. Самому ему удалось сбежать в Испанию, где он, впрочем, был арестован.

Чем знаменита: Бандитская война середины 90-х годов характеризовалась чрезвычайной жестокостью и вовлеченностью в этот процесс огромного количества населения. Бандитский и полукриминальный образ жизни, стиль одежды (кожаные куртки, малиновые пиджаки), манеры, язык – все это пошло в народ и остается актуальным для многих по сей день.

Культура: Разборки 90-х годов оставили серьезный след не только в русской культуре (книги, фильмы, сериалы) но и в мировой. Образ «русской мафии», сформировавшийся в 90-е годы продолжил свою жизнь в европейской и американской культуре.

Мексиканская нарковойна

Мафия мексиканская

Где: Мексика.

Когда: 2006-2011 годы.

Кланы-участники: Картель Синалоа, Картель Гольфо, Картель Хуареса, Картель «тамплиеров», Тихуанский картель, Лос-Сетас, Картель Нового поколения Халиско, Независимый картель Акапулько, Ла Барредора, Картель Бельтран Лейва, Картель Ла Фамилиа.

Причина: Основная причина мексиканских нарковойн очевидна по определению: борьба за контроль за наркотрафиком. Наркокартели в Мексике усилились после распада в 1990-х годах колумбийских наркокартелей. Сегодня Мексика является основным поставщиком каннабиса, кокаина и метамфетамина в США, а мексиканские наркокартели доминируют на оптовом американском наркорынке. Мексиканские наркокартели исключительно многочисленны, имеют развитые и хорошо оснащенные частные армии, которые пополняются в том числе бывшими сотрудниками мексиканской армии и полиции. Боевики оснащены автоматическим оружием, гранатомётами, имеют современную экипировку и средства связи, броневики. Несмотря на активное противодействие мексиканским наркокартелям США, основным поставщиком оружия по сей день остаются Штаты. Общая численность боевиков всех мексиканских наркокартелей составляет около 100 тысяч человек. С 2006 по 2011 год в мексиканских нарковойнах погибло около 50 тысяч человек.

Чем знамениты: Мексиканские нарковойны характеризуются крайней жестокостью, высоким уровнем коррупционности, кровной местью за представителей картелей. Это именно семейственная война, ставшая уже образом жизни для её участников. К сожалению, так как промышленность и законные рынки развиты в Мексике плохо, то часто единственной возможностью улучшить благосостояние для мексиканцев является вступление в картель.

Культура: Мексиканские нарковойны известны по всему миру, про них пишутся книги, снимаются фильмы и сериалы. Из последних – сериал BreakingBad, в котором главный герой «влазит» в мексиканские наркотические дела.