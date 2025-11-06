Павел Батицкий: как воевал маршал, который лично расстрелял Берию

Имя маршала Павла Батицкого чаще всего связывают с двумя эпизодами: ликвидацией Лаврентия Берии в 1953 году и многолетним руководством войсками ПВО страны, которые он превратил в один из самых эффективных родов войск. Однако его боевой путь в Великую Отечественную войну остаётся в тени этих знаковых событий. Между тем, именно на фронте раскрылся полководческий талант Батицкого, который мог бы получить Золотую Звезду Героя на два десятилетия раньше.

Молодой командир

Войну 31-летний подполковник Батицкий встретил в Прибалтике начальником штаба 202-й моторизованной дивизии. Его соединение участвовало в тяжелейших оборонительных боях, попадало в окружение под Псковом и Новгородом, но сумело из него выйти.

Уже в декабре 1941 года, будучи признанным «лучшим из начальников штабов дивизий», он получил под командование 254-ю стрелковую дивизию, оборонявшуюся под Старой Руссой. Современники отмечали, что Батицкий удачно сочетал прекрасное военное образование с энергией молодости. В короткие сроки он привёл вверенную ему часть в полную боевую готовность и наладил чёткое взаимодействие с артиллерией.

В феврале 1942 года его дивизия отличилась в Демянской операции, успешно способствуя окружению группировки генерала фон Буша. Эти действия стали одной из первых успешных операций по окружению крупных сил вермахта.

Подвиг на Днепре и конфликт с политруком

Переломный момент в карьере Батицкого наступил в 1943 году, когда он принял командование 73-м стрелковым корпусом. Осенью его подразделения дважды форсировали Днепр — сначала в районе Пекарей-Крещатика, а затем под Черкассами.

Именно за успешное освобождение Черкасс командование представило генерал-майора Батицкого к званию Героя Советского Союза, но звезды тогда он не получил. Есть версия, что Батицкого «обошли» из-за его конфликта с неким высокопоставленным политруком.

Следующим этапом боевого пути Батицкого была сложнейшая Уманско-Ботошанская операция, проходившая в условиях весеннего разлива рек и полного бездорожья. В марте 1944 года войска 73-го корпуса в числе первых прорвались к древнему украинскому городу Умань.

«Его корпус отличался быстротой, организованностью и героическими действиями. Лично П.Ф. Батицкий проявлял решительность, смелость и инициативу в бою», – вспоминал о том сражении маршал Иван Конев.

Ревность маршала Жукова

Летом 1944 года накануне операции «Багратион» Батицкий был назначен командиром 128-го стрелкового корпуса. Он участвовал в освобождении Бреста и Барановичей, а затем воевал в Восточной Пруссии. За успешное взятие одного из крупнейших городов провинции 128-й корпус получил название Гумбинненского. Сам генерал-майор Батицкий был тогда награждён орденом Кутузова II степени. Подчинённые Батицкого прошли с боями по Восточной Пруссии 280 километров и уничтожили 17 тысяч солдат и офицеров противника.

В составе 1-го Украинского фронта Батицкий принимал участие в Берлинской операции, ведя наступление на участке от Берлина до Тойпитца. Постепенно овладевая южными пригородами немецкой столицы, пехотинцы 73-го корпуса двигались на соединение с войсками 1-го Белорусского фронта. Они также обеспечивали переправу через Тельтов-канал – крупный водный рубеж на юго-востоке Берлина.

Примечательно, что в самом Берлине, когда солдаты генерал-майора Батицкого подошли на расстояние 300 метров к Рейхстагу, это даже вызвало гнев у командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Жукова, который был «ревнив» к воинским подвигам и считал, что взятие Берлина – целиком заслуга его подчинённых.