Операция «преемник»: кому на самом деле Брежнев хотел передать власть

Смерть Леонида Брежнева в ноябре 1982 года стала рубежом в истории СССР. На его пост пришел Юрий Андропов, но, согласно воспоминаниям современников, умирающий лидер готовил в преемники совсем другого человека — Владимира Щербицкого, главу Компартии Украины. Почему же планам Брежнева не суждено было сбыться?

«Свой человек» с Украины

Владимир Щербицкий возглавил Украину в 1972 году и быстро стал одним из самых доверенных лиц Брежнева. Их дружеские отношения уходили корнями в прошлое: карьера Щербицкого начиналась в Днепродзержинске — родном для Брежнева городе. В отличие от своего предшественника Петра Шелеста, которого в Кремле подозревали в излишнем «украинском патриотизме», Щербицкий был лоялен Москве и проводил жесткий курс на унификацию республики с общесоюзной линией.

Но одной личной преданности было мало. Щербицкий проявил себя как блестящий хозяйственник. За годы его руководства экономический потенциал Украинской ССР вырос почти на 400%, а население республики увеличилось на 9 миллионов человек. Эти впечатляющие успехи, а также его бескомпромиссная борьба с национализмом и диссидентством, укрепили Брежнева во мнении: Щербицкий — надежный и эффективный руководитель.

Операция «Преемник»

Мысль о переводе Щербицкого в Москву начала занимать Брежнева еще в середине 1970-х, когда здоровье генсека стало сдавать. Первый реальный случай представился в 1980 году, после отставки председателя Совмина СССР Алексея Косыгина. Брежнев предложил Щербицкому возглавить правительство, заявив:

«Володя, ты должен заменить Косыгина, больше некому».

Глава КПУ категорически отказался возглавить союзное правительство. Причину своего отказа он объяснил так: «Эту разболтанную телегу уже не вывезти».

Несмотря на отказ Владимира Щербицкого занять пост главы Совмина СССР, Брежнев и в дальнейшем всячески прислушивался к первому секретарю КПУ и намеревался передать ему бразды правления страной. По воспоминаниям экс-коменданта дачи генсека в Заречье Олега Сторонова, Леонид Ильич окончательно определился с кандидатурой преемника осенью 1982 года. Об этом он сообщил секретарю ЦК по кадрам Ивану Капитонову: «Видишь это кресло? Через месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого». Олег Сторонов рассказал в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 19 декабря 2013 года, что о своем решении генсек намеревался объявить на пленуме ЦК, запланированном на 15 ноября.

Это подтверждает и личный фотограф главы государства Владимир Мусаэльян.

«Леонид Ильич хотел, чтобы после него был Щербицкий, а не Андропов, как многие думают», — рассказал он в интервью «КП в Украине», опубликованном 4 июля 2014 года.

Брежнев готовил перемены под Щербицкого, который был молод и здоров. А про болезни Андропова и Черненко знал.

Но объявить о своем решении Брежнев не успел. За 5 дней до запланированного пленума, 10 ноября 1982 года Леонид Ильич скончался. Спустя два дня генеральным секретарем ЦК КПСС единогласно избрали Юрия Андропова. Владимир Щербицкий сохранил за собой посты главы Украины и члена Политбюро.

Последние годы

Владимир Щербицкий оставался первым секретарем КПУ во времена Андропова, Черненко и Горбачева. После катастрофы на Чернобыльской АЭС он подвергался жесткой критике из союзного центра по причине сокрытия масштабов трагедии. Хотя он выполнял личный приказ Горбачева, который опасался паники со стороны местного населения. В сентябре 1989 года Щербицкий был отправлен на пенсию, а спустя 5 месяцев, 16 февраля 1990 года он скончался. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.