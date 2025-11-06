Как отбирали телохранителей для Раисы Горбачевой

Личная жизнь первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и его супруги Раисы была в значительной степени скрыта от посторонних глаз. Как отмечают историки и мемуаристы, даже обслуживающий персонал, включая охрану и прислугу, состоял практически сплошь из сотрудников КГБ. Это создавало у главы государства ощущение постоянного нахождения «под колпаком», о чем он сам неоднократно упоминал в интервью.

Кадровые вопросы

По воспоминаниям близких к чете Горбачевых, именно Раиса Максимовна играла значительную роль не только в семейных, но и в государственных делах. Причем, так сложилось еще со времен с периода его работы в комсомоле. Эта тенденция только усилилась после переезда в Москву. Автор книги «Горбачев: другое лицо» А.А. Коробейников утверждает, что мнение супруги для Михаила Сергеевича часто было решающим при оценке окружающих его людей. Те, кто не вызывал симпатии у Раисы Максимовны, могли быть быстро отстранены от работы. Поэтому кадровые вопросы находились полностью в ее ведоме.

Критерии отбора

Подбор персонала для семьи Горбачевых был непростым. Как пишет в своих мемуарах помощник советского президента Валерий Болдин, в качестве прислуги выбирали «работающих и молчаливых» женщин. Главным требованием была их внешность: они не должны были быть моложе или привлекательнее Раисы Максимовны. Историк Михаил Ирошников также подтверждает, что в обслуживающий штат брали «не самых симпатичных и молодых девушек».

Испытания для телохранителей

Не менее тщательно подходили и к отбору охраны. По воспоминаниям Александра Коржакова, возглавлявшего впоследствии службу безопасности Бориса Ельцина, ключевым критерием для Раисы Горбачевой вновь была внешность сотрудников. Однако на этом проверка не заканчивалась. В воспоминаниях Коржаков приводит характерный эпизод: во время ежевечерней прогулки супругов вокруг дачи по одному и тому же маршруту Раиса Максимовна внезапно могла спросить охрану, сколько кругов они уже прошли. Таким образом она проверяла наблюдательность своих телохранителей. Охрана, наученная горьким опытом, научилась незаметно отмечать пройденные круги, например, с помощью палочек, воткнутых в снег.

Жизнь «под колпаком»

Несмотря на многочисленные привилегии президентской охраны и прислуги, жизнь в таком режиме была сопряжена с постоянным психологическим дискомфортом. Начальник личной охраны Горбачева Владимир Медведев в своих воспоминаниях отмечал, что поездки с Раисой Максимовной были особенно напряженными для сотрудников, и они искренне радовались, когда президент отправлялся в отпуск один.