На видео попала «зимняя квартира» хозяина тайги

В Алтайском заповеднике бурый медведь решил уйти в зимнюю спячку и улегся в свежей берлоге. Видео с «сонным» хозяином тайги сотрудники сняли с помощью дрона.

Как рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, берлога впечатляет своим качеством: «анатомией» с земляной осыпью у входа, нависающими камнями и мягкой выстилкой. По его словам, зверь явно подошел к делу со всей ответственностью.

«Он точно здесь заляжет, по срокам это нормально, и погода способствует», — отметил Калинкин.

На кадрах можно увидеть, что сонный хищник уже наполовину погрузился в спячку.

«[Медведь] посматривал дремлющим взглядом, а затем перестал обращать внимание, что свидетельствует о скором погружении в сон», — рассказали в заповеднике.

Примечательно, что в это время всего в сотне метров от берлоги спокойно паслись маралы, косули и кабарга.

Ученые отметили, что пока до конца не ясно, что дает медведям «команду» лечь в спячку. Обычно это совпадает со снегопадами, но бывает, что звери засыпают и без снега.

«Когда выпадает снег, передвигаться в поисках пищи становится сложно: мерзнут лапы, снег налипает на шерсть. Это вызывает сильный дискомфорт. Сытый зверь, следуя логике экономии энергии, предпочитает залечь в спячку», — объяснил Калинкин.

Хотя начало ноября на Алтае выдалось теплым, большинство медведей уже готовятся спать до весны. Иногда они еще выходят на короткие прогулки, но с первыми устойчивыми снегопадами сон станет окончательным.

Сотрудники заповедника планируют наблюдать за «зимней квартирой» медведя всю зиму, чтобы весной зафиксировать момент его пробуждения. В этих местах бурые медведи обычно спят с ноября по март-апрель.

