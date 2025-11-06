Что стало с белоэмигрантами, которые вернулись в СССР

Феномен реэмиграции, или возвращения на родину, был неотъемлемой частью советской истории 1920-1950-х годов. Среди тех, кто решился на этот шаг, были и представители «белой» эмиграции — бывшие офицеры, интеллигенция и дворяне, покинувшие Россию после Гражданской войны. Правда, дальнейшая судьба многих была трагичной.

© Д. Пантюхин "Философский пароход"

Первые «возвращенцы»

После революции 1917 года и Гражданской войны Россию покинули, по разным оценкам, от одного до нескольких миллионов человек. К середине 1920-х годов, с установлением в стране твердой власти и окончанием масштабных боевых действий, начался обратный процесс. Часть эмигрантов, не связанных с белым движением, вернулась, не выдержав тягот жизни на чужбине.

Одним из стимулов для возвращения стало постановление ВЦИК 1921 года о восстановлении в правах отдельных категорий бывших солдат белых армий. Это вызвало массовую репатриацию, особенно из Китая, откуда только за 1922-1923 годы на родину вернулось не менее 100 тысяч человек из 400-тысячной русской колонии.

Идеологический раскол

«Белая» эмиграция изначально была идеологически мотивированной. Например, философы Иван Ильин и Питирим Сорокин оставались непримиримыми противниками большевизма, и их мировоззрение пользовалось популярностью. Однако со временем некоторые эмигранты начали симпатизировать СССР или, по крайней мере, видеть в нем единственную силу, способную противостоять новым угрозам — в частности, приходу к власти нацистов в Германии.

Вторая мировая война окончательно расколола эмигрантскую среду. Значительная часть русской диаспоры присоединилась к Движению Сопротивления в Европе, и их число, по оценкам историков, превысило число тех, кто пошел на сотрудничество с Третьим рейхом. Победа СССР в войне стала мощным катализатором патриотических настроений и породила новую волну желающих вернуться.

В 1946 году Указ Президиума Верховного Совета официально разрешил восстановление в гражданстве СССР для подданных бывшей Российской империи, проживающих во Франции. По некоторым данным, из этой страны репатриировалось около двух тысяч человек. Аналогичные меры были распространены и на эмигрантов в Китае.

Цена возвращения

Судьбы вернувшихся складывались по-разному, но общим было подозрительное отношение со стороны советских властей. Оно и понятно — идеология всегда была важным оружием. Трагических исходов было, наверное, больше. Во всяком случае среди широко известных людей. Так, Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой и бывший офицер Белой армии вернулся в СССР в 1937 году. Несмотря на то, что он активно сотрудничал с НКВД, его арестовали в 1939 году. А в 1941-м он был расстрелян.

Лев Карсавин, философ, высланный из страны на «Философском пароходе», обосновался в 1920-х в Литве. После ее вхождения в состав СССР он продолжил относительно благополучную жизнь, преподавая историю в Университете Каунаса. Но в 1949 году его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Он умер в лагере в Коми АССР в 1952 году.

Противоположный пример — Валентин Булгаков — также пассажир «Философского парохода», секретарь Льва Толстого. В 1948 году он восстановил советское гражданство и более 15 лет был хранителем музея-усадьбы «Ясная Поляна». Он был принят в Союз писателей СССР, и даже регулярно публиковался.