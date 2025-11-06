Банные законы: с кем на Руси нельзя было ходить в парилку

Посещение бани на Руси было не просто гигиенической процедурой, а настоящим ритуалом, связанным с миром духов и магии. Это место считалось пограничным между миром живых и потусторонним, а потому было окружено множеством строгих запретов. Нарушать их — значило навлекать на себя гнев «банных духов» и серьезные неприятности. Рассказываем, с кем наши предки ни за что не стали бы париться.

© кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

С незнакомцем

Баня, особенно после полуночи, считалась местом сбора нечисти. Предки верили, что под личиной случайного попутчика в парилку может проникнуть злой дух или колдун. Ничего хорошего от такой компании ждать не приходилось. Поэтому мылись исключительно в кругу проверенных людей.

С пьяным

Банник, главный дух бани, терпеть не мог людей в нетрезвом виде. Считалось, что он мог за такое непочтение «содрать кожу заживо». Рациональное зерно здесь очевидно: в душном помещении у опьяневшего человека легко случится тепловой удар, он может обжечься или получить травму, не отдавая себе отчета.

В одиночку

Одинокий парильщик считался идеальной мишенью для проказ банника и другой нечисти. Но и здесь суеверие тесно переплеталось с заботой о безопасности. Если человеку в парилке станет плохо (закружится голова, случится сердечный приступ), помочь будет некому, и поход может закончиться трагедией.

С больным человеком

Баню нельзя посещать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами дыхательных путей. У них может случиться приступ в самый неподходящий момент.

Не стоит отправляться в баню в компании с больными какими-то кожными болезнями или инфекциями. В таком случае заразиться проще простого.

С тем, кто страдает клаустрофобией

Парилка – довольно тесное помещение, а поэтому людям, которые боятся замкнутых пространств, в нём будет некомфортно. Кроме того, с ними может случиться приступ.

С незамужней женщиной

На Руси первыми в бане мылись мужчины, а следом за ними – женщины.

Но в некоторых регионах действовали свои как послабления, так и ограничения. Например, во Владимирской губернии в баню не разрешалось ходить вдовам и девицам. Также незамужние девушки не могли париться вместе с замужними дамами. Такие совместные походы считались грешным делом. С беременной Банный дух женского пола Обдериха не любит будущих матерей – старается наброситься и содрать кожу. Против таких походов и современная медицина, особенно если есть осложнения или угроза выкидыша. Так что нахождение в парилке с беременной женщиной чревато проблемами.