«Пойдешь — не вернешься»: что нашли на дне обмелевшего Аральского моря

Ничто не вечно под луной. Величественные горы превращаются в пыль, а материки дрейфуют и раскалываются. Судьба Аральского моря — один из самых драматичных примеров таких изменений. Его обмеление, названное «экологической катастрофой ХХ века», обнажило не только ядовитые соли, но и тайны, скрывавшиеся веками. Со дна ушедшего моря явился настоящий археологический феномен — древний город, который ученые окрестили «Аральской Атлантидой».

Экокатастрофа или природный цикл?

Исчезновение Арала стало шоком для всего мира. Виной всему — масштабная хозяйственная деятельность. Воды Амударьи и Сырдарьи уходили на орошение хлопковых плантаций, обильно политых ядохимикатами. Образовалась рукотворная пустыня Аралкум, с которой ветер поднимает в воздух миллионы тонн ядовитой солевой пыли.

Однако существует и другая версия. Гидрогеолог Рудольф Баландин в книге «Полигоны смерти? Сделано в СССР» высказал предположение, что обмеление вызвано естественными климатическими циклами. Он обратил внимание, что даже после сокращения водозабора в 1990-е годы море продолжало стремительно мелеть. Ученый считает, что причины таких колебаний уровня бессточных водоемов во многом остаются загадкой.

«Пойдешь — не вернешься»

Историческое открытие было сделано в 2000 году там, где еще недавно плескались волны.

Согласно рассказам ученых, первыми руины поселения увидели жители аула Каратерень, занимавшиеся охотой рядом с островом Барсакельмес, который расположен приблизительно в 300 км к северо-западу от города Кызылорда.

Кстати, название острова переводится с казахского языка весьма пугающе – «Пойдешь – не вернешься». Охотники рассказали об увиденном представителям местной власти, и уже в 2001 году начались археологические раскопки, в которых приняли участие сотрудники Кызылординского государственного университета и других научных учреждений.

В журнале «Итоги» была опубликована статья публициста Степана Кривошеева «Уйти и не вернуться» (No 21/623 от 19 мая 2008 года), который посетил казахстанскую часть Приаралья и встретился с местными учеными. Журналист написал, что обнаруженный город археологи условно назвали «Арал-Асар», что означает «Аральский след».

По площади это поселение занимало примерно 6 гектаров, а обнаруженная здесь керамика датируется XIV веком. Рядом с городищем находились два мавзолея, впоследствии получившие названия «Кердери I» и «Кердери II».

«Впервые оказавшись на этом месте, мы не поверили своим глазам. Представьте себе: на дне, усыпанном белой солью, виднеются очертания древнего города, четко различаются остатки мавзолеев и некрополей. Многие поначалу даже в шутку говорили, что в Казахстане найдена затерянная Атлантида», – рассказал начальник отдела по консервации и археологической документации Института археологии имени А. Х. Маргулана Министерства образования и науки Казахстана Дмитрий Воякин.

Интересно, что жители аула Каратерень поговаривают, что видели еще, как минимум, два похожих городища, также ранее скрытых водами Аральского моря. То есть, не исключено, что речь идет о целой культуре, ранее неизвестной ученым.

Кто там жил

Если судить по найденным орудиям сельскохозяйственного производства и мельничным жерновам, то получается, что жители Арал-Асара занимались, в основном, земледелием. Они выращивали рис и перемалывали его в муку. Это удивительно, ведь ранее считалось, что в XIII-XIV веках Среднюю Азию населяли преимущественно кочевники-скотоводы. Однако огромные склады и окружавшие город плантации риса с характерными ирригационными системами говорят, что местные земледельцы вполне могли заниматься поставками муки на экспорт – по Великому шелковому пути.

Директор Института археологии имени А. Х. Маргулана, Карл Байпаков отметил, что древний город был выстроен капитально. А значит, люди не планировали покидать эти места еще долгое время. В центре располагались жилые дома, к которым с одной стороны примыкала промышленная зона, а с другой – некрополь с мавзолеями.

Как предполагают ученые, Арал-Асар населяли потомки огузов и кипчаков. Первые являются возможными предками азербайджанцев, турок и туркмен, а вторые участвовали в этногенезе современных казахов, башкир, карачаевцев и некоторых других народов.

Судя по захоронениям, жители Арал-Асара исповедовали ислам. Но найденные в одном из склепов золотые сережки в виде барса, кусающего собственный хвост, свидетельствуют, что среди населения еще были сильны традиции язычества.

Исследователи полагают, что в начале XIII века монгольские завоеватели разрушили ирригационные системы в низовьях Амударьи, после чего море почти полностью высохло. На эти земли пришли люди, стали выращивать рис. Но затем природа восстановилась, и река снова понесла свои воды к Аралу. Земледельцам пришлось оставить свои дома, переселиться.

Хотя не исключено, что обмеление моря никак не связано с деятельностью монгольских завоевателей, а происходит периодически по естественным причинам.

«40 городов» академика Маргулана

Журналист газеты «Кызылординские вести», Казыбек Ботаев, в статье «Открывая тайны Арала» (номер от 5 декабря 2017 года) отметил, что результаты последних исследований, проведенных учеными на пересохшем дне Аральского моря, подтверждают гипотезу основоположника казахстанской школы археологии Алькея Маргулана (1904-1985 гг.). Академик высказал предположение, что в древности на этой территории существовала развитая культура, насчитывавшая около 40 городов и поселений.

В свое время научный мир скептически отнесся к идее А. Х. Маргулана, ведь тогда среди историков господствовала теория о непримиримой вражде, существовавшей между кочевниками-скотоводами и оседлыми землепашцами. Считалось, что в эпоху Средневековья Приаралье являло собой голую степь, ведь воинственные племена животноводов своими регулярными набегами просто не позволили бы развиться здесь земледельческой культуре.

«В настоящее время казахстанские ученые полностью опровергают ранее существовавшее мнение о раздельном существовании культур кочевников и народа, который перешел к оседлому образу жизни еще на ранней стадии развития общества. Тесное общение кочевников и жителей городов способствовало формированию отдельной степной культуры. Это доказывают различные предметы быта, найденные при раскопках городища Арал-Асар», – написал Казыбек Ботаев, сославшись на мнение научного сотрудника госучреждения по охране памятников истории и культуры Кызылординской области Еркебулана Елеуова.

То, что Аральское море периодически наполнялось водой или пересыхало, можно понять даже по работам греческих ученых. Например, знаменитый историк Геродот (484-425 гг. до н.э.) утверждал, что Каспий и Арал являются единым водоемом. Возможно, в его время так и было. А вот византийский автор VI века Менандр Протектор в своем сочинении «История» рассказал уже не о море, а о системе озер, на берегах которых располагались целые города.

Сокровища мавзолея «Кердери»

Больше золота археологи, как известно, ценят осколки глиняных горшков. Городище Арал-Асар представляет большой материал для исследований, которые еще ведутся. Здесь ученые нашли различные изразцовые плитки, точильные камни, остатки кирпичного цеха, медные монетки, различную домашнюю утварь, украшения и т.п.

Профессор Кызылординского государственного университета Аблай (Абылай) Айдосов обратил внимание, что фундамент мавзолея «Кердери» был построен из каменных плит и представлял собой очень прочную конструкцию, а стены здания были выложены из жженого кирпича. Причем, толщина их – более метра. Фасад средневековые строители украсили глазурованной плиткой, а у входа в мавзолей размещались надписи, сделанные золотыми буквами на арабском языке.

Анализ погребений показал, что среди жителей Арал-Асара было заметное социальное расслоение, захоронения местных аристократов легко отличить по массивным надгробным плитам и общему убранству.

Примечательно, что в мавзолее кто-то из земледельцев спрятал большой кувшин с орудиями труда, напоминающими современные мотыги. Как предположили исследователи, этот человек надеялся воспользоваться ими после того как сойдет вода и он вернется в родные края, но его планам не суждено было осуществиться.