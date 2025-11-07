Почему «последний солдат Гитлера» 40 лет прятался от ФБР

Георг Гартнер вошел в историю под медийным прозвищем «последний солдат Гитлера». Кстати, такое же название получила и написанная им автобиографичная книга, где он рассказал, как 40 лет скрывался от ФБР. И, кстати, делал это весьма успешно.

Побег и новая личность

Георг Гартнер, уроженец Нижней Силезии (ныне территория Польши), был захвачен в плен в Тунисе в 1943 году. Там он воевал в составе немецкого Африканского корпуса. Вскоре Гартнера отправили в лагерь для военнопленных в Деминге (США). Но по окончании войны он не пожелал возвращаться на родину, оказавшуюся в зоне советской оккупации. Поэтому в сентябре 1945 года Гартнер бежал.

В течение нескольких лет, скрываясь от властей, он путешествовал по западным штатам, подрабатывая на временных работах. За несколько лет он в совершенстве овладел английским и, назвавшись Деннисом Уайлсом, «легализовался» и получил карточку социального страхования. Под новым именем он смог построить жизнь «добропорядочного американца»: нашел постоянную работу, обзавелся семьей и полностью интегрировался в общество.

Невольная известность

Тем временем Федеральное бюро расследований продолжало активные поиски беглеца. К 1947 году его фотографии, как он сам позже писал в автобиографии, были развешаны в почтовых отделениях по всей стране. Даже странно, что никто его не опознал.

Ирония судьбы заключалась в том, что Гартнер однажды получил национальную известность, но под своим псевдонимом. В 1952 году, будучи опытным лыжником, он участвовал в спасении пассажиров поезда, застрявшего в горах Сьерра-Невады во время снежной бури. Его фотографии попали в журнал Life, однако никто не заподозрил в герое-спасателе бывшего военнопленного.

Тайное становится явным

Переломный момент наступил в 1982 году. Супруга Гартнера, обеспокоенная его молчанием о прошлом, потребовала объяснений под угрозой развода. Вынужденный раскрыть правду, Гартнер вышел на связь с историком Арнольдом Краммером, и в 1985 году его история стала достоянием общественности.

Однако предъявить ему официальные обвинения оказалось невозможно. Как отмечало издание «Soldiers» в 1985 году, Гартнер не был нелегальным иммигрантом в стандартном понимании, так как был привезен в США против своей воли. Он сбежал уже в мирное время, и на момент побега против него не было выдвинуто никаких уголовных обвинений. Прожив почти сорок лет законопослушной жизнью, он не нарушал американских законов. В результате ФБР просто закрыло дело.

Власти предложили Гартнеру пройти процедуру натурализации под его настоящим именем. Бюрократический процесс занял несколько лет, и лишь в 2009 году, в возрасте за 90 лет, он официально стал американским гражданином Георгом Гартнером. Это позволило ему впервые за десятилетия посетить Германию.

Однако, брак испытания правдой не выдержал: вскоре жена подала на развод. Последние годы жизни Гартнер провел в одиночестве в Колорадо, где и умер в 2013 году.