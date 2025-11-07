8 ноября: что надо сделать на Большие Осенины, чтобы год не прошел в бедности

В православном календаре это день памяти Димитрия Солунского - одного из самых почитаемых святых на Руси. В народном календаре - Дмитриев день, или Большие Осенины.

В этот день принято вспоминать усопших. На праздничном столе, который должен ломиться от еды, основным блюдом были блины. Считалось, что так в дом придет благополучие. Принято было ходить в гости к старшим родственникам. В подарок приносили хлеб и расшитое полотенце.

До Дмитриева дня нужно было раздать все долги. Если этого не сделать, весь следующий год может пройти в бедности. В этот день нельзя убираться, принимать водные процедуры и ходить в баню. Считалось, что так можно привлечь болезни. Нельзя также ссориться и сквернословить, ведь все обернется против говорящего. Запрещено в этот день шить, вязать и браться за ножницы. Считалось, что это может укоротить судьбу.

Если 8 ноября морозно и снежно - весна наступит поздно и будет холодной. На реках не окреп лед - до конца месяца не наступят холода. Выпал снег - значит, на Пасху тоже будет снежно.