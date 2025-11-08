За что звание Героя Советского Союза присвоили юноше по имени Марат

Война — это всегда трагедия взрослых. Но Великая Отечественная заставила встать в строй и детей, которые с оружием в руках мстили за поруганное детство, за гибель своих родных и близких. Их истории — это немой укор фашизму и вечное свидетельство мужества целого поколения.

Сломленное детство

Марат Казей появился на свет в 1929 году в белорусской деревне Станьково. Его беззаботные ранние годы оборвались жестоко: в 1935-м его родителей, убежденных коммунистов, репрессировали. Отца, вместе с братьями, осудили по ложному обвинению в «вредительстве»; он скончался вдали от дома, на Дальнем Востоке. Мать, Анну Казей, арестовали как «пособницу», но накануне войны отпустили.

Семейная драма не сломила дух этой женщины. С приходом оккупантов она, словно стремясь загладить несуществующую вину, активно включилась в работу минского подполья. Но вскоре сеть была раскрыта гестапо. Анну схватили каратели, подвергли пыткам и публично казнили через повешение.

Месть

Гибель матери заставила Марата мстить. Вместе со своей сестрой Ариадной он ушел к партизанам. От прежнего милого мальчика не осталось и следа, Марат стал диверсантом: он пускал под откос вражеские составы, транспортные эшелоны и убивал офицеров. В 1943 году, Марат Казей совершил свой первый подвиг: у деревни Румок, партизанский отряд попал в «клещи» карателей, в результате сопротивления, юный партизан гранатами прорвал ряды противника, и смог подать сигнал помощи соседним отрядам. За проявленное мужество четырнадцатилетний Марат Казей был награжден медалью «За отвагу». Зима 1943 года оказалась тяжелым испытанием для партизан , многочисленные облавы вынуждали отряды менять свои расположения. В одном из подобных переходов очень сильно пострадала сестра Марата. Ариадна, получила сильнейшее обморожение ног, из за отсутствия медицинской помощи ступни пришлось ампутировать. Самолетом, она была направлена на «большую землю», Марату предложили улететь вместе с сестрой, однако, ранение сестры лишь «подлило масло» в огонь. Марат отказался улетать и продолжил воевать с фашистами, за свою мать и сестру

В начале 1944 года Марат Казей стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Рокоссовского. Отныне боевых задач становится все больше- намечалось большое наступление советских войск. Марат продолжает сражаться с фашистами. Его диверсии проходят успешно, а захваченная информация ложится в основу дальнейших операций. Например, по полученным данным от Марата, партизанами была разработана и реализована операция по нападению на немецкий гарнизон в Дзержинске.

Освобождение

Летом 1944 года Белоруссия была освобождена от немецких захватчиков, к сожалению четырнадцатилетний Марат Казей не дожил до освобождения родного края. Одиннадцатого мая 1944 года Марат Казей вместе попал в засаду. В деревне Хоромицкие разведгруппе, в которой был Марат, предстояла встреча со связным. Буквально перед самой встречей партизаны услышали выстрелы- деревня была окружена немцами. Командир группы и большая часть партизан погибли сразу. Юный партизан несмотря на численное превосходство врага продолжил держать оборону. Марат сражался до последнего патрона, после сухого щелчка затвора в ход идут гранаты, последнюю из них он приберег для себя, подпустив немцев ближе он подрывает себя вместе с врагом.

В 1965 году, через 21 год после гибели, Марату Казею было присвоено звание Героя Советского Сюза. Юный герой-партизан был похоронен в своей родной деревне. Сестра Марата- Ариадна Казей пережила войну, была заслуженной учительницей Белорусской ССР и депутатом Верховного Совета. В 1968 году героине-партизанке было присвоено звание Герой Социалистического Труда.