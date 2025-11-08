Каким было самое страшное время в истории России

Лето 1604 года вошло в анналы истории не просто как период аномальных холодов. Оно стало точкой невозврата, последним актом трагедии, которая привела на грань гибели всю русскую государственность.

Три года ада

Все началось раньше. Трехлетка 1601-1603 годов известна как время «Великого голода». Лето 1601-го выдалось на редкость холодным и затяжно дождливым. Небо затянуло свинцовыми тучами на многие недели. А в сентябре, едва стихли ливни, ударили такие морозы, что неубранный хлеб сковало льдом. Урожай был уничтожен полностью. Вслед за ним сгнили запасы сена, обрекая скот на голодную смерть.

Отчаявшийся народ весной 1602 года вновь взялся за обработку земли, надеясь на чудо. Но чудо не случилось — природа повторила свой смертельный удар. Три года подряд земля не давала хлеба. Именно тогда в народе и родилась горькая поговорка: «Полынь да лебеда — крестьянская еда».

Царь Борис Годунов, пытаясь остановить катастрофу, пошел на беспрецедентные меры — велел открыть царские амбары. Весть о царской милости моментально облетела страну, и в Москву хлынули потоки беженцев, бросавших свои дома и детей в надежде выжить. Но запасов хватило ненадолго. В городах и весях быстро съели всех домашних животных, а затем и крыс. Когда есть стало нечего совсем, началось людоедство.

«Божье наказание»

Деревенские мужики, не в силах дольше терпеть, убегали в леса и присоединялись к вольным казакам. Ко всем этим бедам прибавилась вспыхнувшая в разгар голода холера.

В одной только Москве умерло 120 тысяч человек. В целом же, государство лишилось трети населения. В народе кипело недовольство, едва сдерживаемая ярость. То и дело вспыхивали бунты. На дорогах бесчинствовали казаки. Ситуация в стране все время накалялась.

В народе стали открыто говорить, что 3 неурожайных года и мор — Божье наказание за то, что царский венец оказался на голове Бориса Годунова. Его правление «не угодно Господу», вот и шлет Творец на землю русскую одно лихо за другим. Волна недовольства вылилась в несколько массовых восстаний.

Одно из крупнейших, под руководством атамана разбойников Хлопка Косолапа, в 1602-1603 годах охватило 20 уездов юга и центра России. Разбойники бесчинствовали страшно. Численность отряда Хлопка составляла порядка 600 человек, однако повстанцев повсеместно поддерживало крестьянское население.

Как писал позднее голландский купец Иссак Маса, приезжавший в «Московию» по торговым делам, в народе активно ширились слухи, будто знатные господа имеют хлеб в закромах, но специально его придерживают и не продают. Доходило до того, что зерно просто сгнивало в подполах и амбарах, в то время как сотни тысяч людей умирают и предаются каннибализму.

И грянул 1604-ый…

Год 1604-ый стал «последней каплей», от которой чаша терпения измученного народа переполнилась. Лето того страшного года оказалось самым холодным за всю историю Русского государства. Приезжавшие в Московию иностранцы поражались стоявшей в июле погоде.

На улицах лежали сугробы, доходившие взрослому мужчине до колена. Крестьяне ездили на зимних санях с полозьями. Холод стоял такой, что птицы падали на лету. Ни о каком урожае и речи быть не могло. Народ с отчаяньем понимал: дальше его ждет настоящий апокалипсис.

И он случился. Великий трехлетний голод и морозное лето 1604-го стали началом периода, который в русской истории зовется «Смутным временем». По данным разных историков, Смута длилась порядка 10-14 лет. Державу сотрясали восстания, природные катаклизмы, войны с поляками и шведами. Все это в итоге вылилось в тяжелейший экономический и государственно-политический кризис.

Итоги Смуты

До 1613 года Российское государство непрерывно трясло, как в горячке. Смута запомнилась чередой цареубийств (включая самого Годунова, умершего при подозрительных обстоятельствах), появлением на исторической арене нескольких Лжедимитриев, огромными человеческими и территориальными потерями России.

Историк Леонид Милов пишет, что даже правление Иоанна Грозного по числу убитых не идет ни в какое сравнение со Смутой, унесшей сотни тысяч людей. В двух войнах держава также потеряла обширные территории — побережье Финского залива (отошло шведам, позднее было отвоевано Петром I).

Хозяйство огромной страны пришло в полнейший упадок. Пашни сократились в 20 раз. Вымерло, бежало в разбойничьи отряды, погибло в войнах и пропало без вести порядка 75% крестьян. Оставшиеся за годы смуты полностью отбились от хозяйства и землю пахать уже практически не умели. От последствий тех событий Россия еще долго приходила в себя.