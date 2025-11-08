Какие города мира являются самыми закрытыми

Исторически города возводили с крепостными стенами, чтобы закрыться от врага или эпидемии. Но и в XXI веке на карте мира хватает мест, куда попасть практически невозможно. Одни охраняются из-за государственных тайн, другие — из-за религиозных законов, а в третьих просто опасно для жизни.

Саров, Россия

В России существует 42 ЗАТО (Закрытых административно-территориальных образования), и Саров — один из самых секретных. Построенный на месте знаменитой Саровской пустыни, где жил преподобный Серафим Саровский, сегодня он является ключевым центром ядерных исследований.

Въезд сюда напоминает проход в режимную зону: ряды колючей проволоки, следовая полоса, круглосуточное видеонаблюдение. Попасть в город можно только по специальному пропуску, а жители имеют право приглашать лишь ближайших родственников. Это город, где история духовных подвигов соседствует с самыми передовыми и секретными разработками оборонной промышленности.

Мекка и Медина

Эти два города — духовное сердце исламского мира, и их посещение запрещено для немусульман. Попасть сюда можно только в составе официальной группы паломников.

Прав человека в европейском понимании там не существует, а туризма нет, хотя как Мекка, так и Медина – интереснейшие города. В Мекке, которую пророк Мухаммед захватил в 630-ом году, находится главная святыня – Кааба – это такой большой куб, магический центр ислама, «Священный дом», собирающий верных на хадж. Кааба стоит в самой большой мечети мира Аль-Харам. В Медине жил и умер пророк Мухаммед. Там рядом с его домом находится купол пророка, а рядом с Мединой стоит первая мечеть ислама – Аль-Куба

Пхеньян

В столицу КНДР не могут попасть американцы, южнокорейцы, журналисты. Для остальных туристов въезд возможен, но только в составе ограниченной группы. Визу нужно запрашивать минимум за 4 недели до поездки. В Северной Корее туристу вообще нельзя передвигаться куда бы то ни было без гида. Но вот недавно режим немного смягчили – теперь мобильные телефоны не отбирают на въезде.

Могадишо

Три года назад приезд туриста из Канады по имени Майк вызвал переполох во властных структурах Сомали, которые совсем не контролируют половину города. Уже больше 20 лет там не прекращается гражданская война. Могадишо считается самой опасной столицей в мире. А Сомали – на втором месте самых закрытых стран после КНДР в рейтинге World Policy Journal. Прямое авиасообщение Могадишо поддерживает лишь с 6-ю странами, а в год там бывает не более 18000 иностранных граждан.

Сан-Педро-Сула

Самый опасный город на Земле. Уже несколько подряд он обгоняет по уровню убийств даже мексиканский Сьюдад-Хуарес. В Сан-Педро-Суле хозяйничают картели, а когда там отливались слитки золота для отправки в Испанию. Правда, пираты не раз разграбляли монетный двор и его пришлось переместить в местечко подальше от побережья (город стоит в 60 км от Карибского моря).

Ашхабад

Туркменистан – одна из закрытых стран мира. Начинается все с непредсказуемой и полузапретной визовой политики – разрешения на визы даются непосредственно в МИДе. Процесс сопровождается тяжелейшей бюрократией, требованием дополнительных документов и т.п. Визу можно получить по приглашению и через аккредитованную правительством турфирму, которая берет 250 долларов за услуги, а на месте приставляет обязательного гида-сексота. Жить можно только в определенных гостиницах.