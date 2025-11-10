Как работал «холодильник» легионеров Древнего Рима

Студенты-археологи из Кельнского университета (Германия) обнаружили римский «холодильник» — специальную яму для хранения продуктов, возраст которой оценили в 2000 лет. Находку сделали во время раскопок в немецком городе Хальтерн-ам-Зее. Их проводили на территории древней римской крепости Ализо, которая была одним из важнейших форпостов Рима к северу от Альп. Помимо «холодильника», студенты нашли бронзовую ложку, остатки винной амфоры и обломки изысканной столовой посуды, пишет Arkeonews.

Как отметила специалист по римской эпохе доктор Беттина Треммель, пока не совсем ясно, что это было за здание — солдатские казармы или дом с атриумом.

Как жили римские легионеры

Место раскопок уже давно помогает ученым заглянуть в повседневную жизнь римских солдат. Найденные предметы быта — например, бронзовая ложка и осколки амфоры из-под вина — говорят о том, что даже на границе империи легионеры не отказывали себе в небольших излишествах. Вино привозили сюда из далекого Средиземноморья.

Особый интерес представляет керамика Terra Sigillata — изысканная посуда с красным покрытием. В те времена она считалась предметом роскоши, и пользоваться ей могли разве что офицеры или зажиточные торговцы. Студенты также откопали игровые фишки и монеты.

Как работал древний «холодильник»

Так называемые «охлаждающие ямы» были распространены по всей Римской империи. В них хранили скоропортящиеся продукты: сыр, мясо, фрукты, а также вино. Ямы выкапывали в земле, а для поддержания постоянной низкой температуры часто обкладывали их камнем или глиной.

В прохладном германском климате римляне обходились именно такими простыми ямами. Сверху ее, вероятно, накрывали деревянными досками и утепляли соломой или песком.

«Римляне были на удивление изобретательны в том, что касалось хранения продуктов, — отмечает профессор Экхард Дешлер-Эрб, руководивший раскопками. — Подобные находки показывают, что даже на самых северных военных форпостах они адаптировали свои технологии и повседневные привычки к местным условиям».

Следы внезапного ухода

Археологи сделали еще одно важное наблюдение. Они обнаружили необычно глубокие траншеи, которые могут быть свидетельством поспешного ухода римлян из лагеря. Доктор Треммель объясняет: «Траншеи становились шире, когда вытаскивали столбы — сначала они сжигали деревянные столбы, а затем убирали остатки».

Этот слой разрушений, возможно, относится к трагическому для Рима периоду после битвы в Тевтобургском Лесу в 9 году н.э., когда германские племена разгромили три римских легиона, и империя была вынуждена оставить эти земли.

Находка римского «холодильника» — это не просто курьез. Она наглядно показывает, как римские инженеры и простые солдаты приспосабливались к жизни на далекой и холодной окраине империи.

