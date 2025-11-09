На ком не могли жениться офицеры царской армии

Личная жизнь офицера в Российской Империи никогда не была его личным делом. Армейский устав регламентировал все — от возраста до социального статуса невесты. Брак превращался не в романтический союз, а в стратегическую операцию, требующую разрешения командования.

Сначала служба, потом семья

Государство считало, что первым долгом офицера является служба, а не устройство личной жизни. Эта установка, закрепленная еще Петром I в Регламенте 1722 года, запрещала морякам жениться ранее 25 лет.

В 1866 году планку немного снизили до 23 лет, и этот возрастной порог просуществовал вплоть до начала XX века. Любопытно, что даже достигнув этого возраста, офицер до 28 лет был обязан испрашивать письменное разрешение у начальства. Лишь перешагнув этот рубеж, он получал относительную свободу в матримониальных вопросах.

Какие невесты были вне закона

Самым сложным и субъективным этапом была проверка «пристойности» брака. Решение выносили командир полка и, что важнее, командир дивизии. Они оценивали не только моральный облик, но и социальный статус избранницы.

Невеста офицера должна была отличаться высокой нравственностью и благовоспитанностью. Военным запрещалось жениться на актрисах и разведенных женщинах, которые взяли на себя вину при расторжении брака. Кроме этого, принималось во внимание и положение невесты в обществе. Для рассмотрения пристойности брака жених предоставлял начальству документы, содержащие сведения о родителях его будущей жены. Зачастую если происхождение невесты было слишком низким (например, мещанка или крестьянка), молодым отказывали в браке. В 1909 году император Николай II подписал новый указ, согласно которому решение о пристойности брака стал принимать так называемый суд офицеров, то есть сослуживцы жениха. Однако окончательное решение царь все же оставил за командиром части. В этом же указе Николай отменил и реверс - обязательное имущественное обеспечение при вступлении в брак.

Реверс

До 28 лет офицеры имели право вступать в брак только после предоставления ими реверса, то есть имущества, принадлежащего им лично или/и их невестам. Данное имущество должно было приносить доход в сумме не менее 250-300 рублей в год. Вместо недвижимости на суд командования можно было предоставить банковский вклад в размере 5000 рублей. Причем в документах должно было быть указано, что вкладчик имеет право снимать со счета не более 300 рублей в год. В первую очередь реверс касался тех служащих, которые получали менее 100 рублей в месяц, а с 1901 года – менее 1200 рублей в год. Примечательно, что вышеуказанные требования не распространялись на армейских чиновников и военных врачей.