Сколько денег оставил Сталин после смерти своей дочери

Образ аскетичного правителя, чуждого земным благам, долгое время был частью культа личности Сталина. Этот миф, казалось бы, подтверждала посмертная опись его имущества: поношенный китель, сапоги, трубки, белье и сберкнижка с 900 рублями. Однако за этим казенным протоколом скрывается куда более сложная и противоречивая финансовая история.

Скромность по описи или миллионы в сейфе?

Официальная версия, составленная после смерти вождя 5 марта 1953 года, рисует картину почти монашеской скромности. Однако существуют и другие свидетельства. Русский историк А. Колесник, ссылаясь на офицеров МГБ, присутствовавших при вскрытии личного сейфа Сталина, утверждает, что в нем были обнаружены более 3,5 миллионов рублей и крупные суммы в иностранной валюте с квитанциями на гонорары за изданные по всему миру книги.

Какой из версий верить — вопрос открытый. Но даже если отбросить слухи о миллионах в сейфе, Сталин де-факто был самым богатым человеком страны. Его богатство заключалось не в наличных деньгах, а в беспрецедентном уровне жизни, полностью обеспеченном государством.

Истинное богатство

Имея самую большую в стране зарплату в десять тысяч деноминированных рублей, равную стоимости автомобиля «Победа», он не оставил детям и внукам какого – либо значительного наследства.

В 60-х его дочь, Светлана Аллилуева написала, что нашлась сберегательная книжка и на ней 30 тысяч рублей старыми деньгами, которые ей поручили разделить по числу детей на три части, а каждую из них распределить между внуками. Свою долю Светлана забрала себе, остальные деньги достались поровну детям Василия и Якова.

Слухи о миллионах вождя, якобы оставленных дочери в швейцарских банках, сыграли с ней злую шутку – американец Уильям Питерс женился на Светлане по расчету, а когда он не оправдался, тут же оставил жену с крохотной дочерью на руках.