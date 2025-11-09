«Королевские войска»: почему они были самыми непристижными в СССР

Фраза «Пойдешь служить в стройбат!» для советского призывника звучала как приговор. Военно-строительные отряды (ВСО) были настоящим «государством в государстве» внутри Советской Армии. Почему же эти части, внёсшие огромный вклад в народное хозяйство, стали символом солдатской неудачи?

Откуда взялось прозвище «королевские войска»?

История стройбата началась в суровом 1942 году, когда было создано Военно-восстановительное управление для работ на освобожденных от оккупантов территориях.

За этими частями закрепилось ироничное прозвище – «королевские войска».

Согласно одной из версий, такое прозвище стройбатовцам дали из-за их численности: в 1980-х годах там служило от 300 до 400 тысяч человек. В то же время в ВДВ служило около 60 000 человек, в морской пехоте – около 15 000, в погранвойсках – около 220 000. Хотя имеется и версия о том, что это связано с именем знаменитого ракетного конструктора Сергея Королева. Дело в том, что все советские космодромы возводились именно силами строительных войск.

Пугало для призывников

Почему же стройбат был так непопулярен у призывников и почему все так боялись туда попасть?

Во-первых, в «обычных» войсках солдат обучали стрельбе и прочим боевым умениям, а эти занятия всегда считались истинно мужскими. А стройбатовцы были по сути просто работягами, таких много и на «гражданке».

Во-вторых, формирование личного состава «королевских войск» имело свои особенности. Костяк их составляли выпускники строительных учебных заведений. Были и жители сельской местности, умеющие держать в руках строительный инструмент. Еще одна достаточно многочисленная категория – призывники, имеющие неблагополучную биографию, например, с судимостями. Могли попасть в стройотряд молодые люди с ограничениями по состоянию здоровья, которые, однако, не мешали им быть призванными в армию. Считалось, что для «классических» войск они не подходят, а вот для строительства – в самый раз.

И наконец, в некоторых строительных отрядах до 90% контингента составляли выходцы из Средней Азии и с Кавказа. Почему их туда отправляли? Считалось, что основная причина – плохое знание русского языка. В условиях боевой подготовки иметь дело с плохо говорящими по-русски солдатами было крайне неудобно и даже опасно – им просто боялись доверять оружие… Но во время строительных работ это не играло большой роли.

В «стройвойсках» процветали дедовщина и землячество. Отдельные новобранцы, оказавшиеся в окружении живущих по своим волчьим «законам» уголовников и представителей восточных национальностей с соответствующим менталитетом, испытывали, нередко подвергались издевательствам, среди «стройбатовцев» был высок процент самоубийств.

Кроме того, стройотряды часто превращались в точки сбыта наркотиков, в частности, гашиша, который распространяли уроженцы Средней Азии. Это приводило к тому, что многие, отслужив положенный срок, возвращались домой законченными наркоманами.

Советская легенда со знаком «минус»

Надо сказать, что от стройбата были не в восторге не только призывники, но и военное руководство, которое не раз высказывало мысль о «неэффективности» и даже «незаконности» таких подразделений. Еще в 1956 году министр обороны Георгий Жуков и начальник Генштаба Василий Соколовский заявляли о том, что «использование в промышленности труда военнослужащих является нарушением Конституции СССР, так как, согласно статье 132 Конституции воинская служба… должна проходить в рядах Вооруженных Сил СССР, а не в строительных организациях гражданских министерств СССР».

Не раз высказывались претензии по поводу плохой организации производственной деятельности и материально-бытового обеспечения в таких войсках. Например, солдат-строителей часто размещали в недостроенных зданиях, где отсутствовали отопление и элементарные санитарно-гигиенические условия.

Да и безопасной эта служба отнюдь не была. Так, в 1986 году армейские строительные подразделения были брошены на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и длительное время находились в зараженной зоне. Во время войны в Афганистане именно «королевские войска» строили жилье, объекты инфраструктуры, аэродромы, склады и фортификационные сооружения для советских воинских частей.

Сегодня советский стройбат стал легендой, к сожалению, носящей скорее негативный оттенок. Впрочем, он все равно остается неотъемлемой и даже колоритной частью нашего советского прошлого.