Курьеры спасли таксистку от насильника

В Таиланде курьеры спасли таксистку от пассажира-насильника, который избил ее и попытался задушить. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером 1 ноября в Бангкоке. Женщина по имени Мэй, водившая мототакси, приняла заказ от 21-летнего клиента около десяти часов вечера. Когда они подъехали к месту назначения, молодой человек набросился на женщину и попытался изнасиловать. Мэй сказала ему, что приложение отслеживает все происходящее и автоматически поднимет тревогу. После этого насильник начал избивать ее, а потом схватил за горло и начал душить.

Мэй почти потеряла сознание, когда на улице появилось несколько прохожих и курьеры на скутерах. Они бросились на помощь женщине, после чего насильник убежал. Мэй позвонила в полицию и попросила срочно найти преступника, который, по ее мнению, спрятался где-то неподалеку. Однако там отказались это делать и посоветовали женщине снять побои и подать официальную жалобу в отделение. Мэй опасалась, что молодой человек попытается напасть на других водительниц мототакси и вместе со своими спасителями решила поймать его.

Через полчаса они нашли насильника на ближайшей стройке. Его скрутили и передали полиции. Позже Мэй опубликовала фотографии полученных травм в социальных сетях, а 5 ноября пригласила людей, которые помогли ей, вернуться на место происшествия для проведения следственного эксперимента. На следующий день женщина сообщила, что решила на время оставить работу и вернуться в родную провинцию, чтобы отдохнуть перед судебным процессом над насильником.

