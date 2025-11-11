«Место под солнцем»: какие кланы в СССР были самыми влиятельными

Основа могущества донецкого клана в СССР была заложена еще при Сталине «угольным наркомом» Александром Засядько. Благодаря его влиянию Донбасс получал приоритетное финансирование в ущерб перспективному Кузбассу. Как метко заметил журналист Александр Белов, «дончане больше напоминали стаю голодных борзых, вынужденных с боем завоевывать место под солнцем».

Ярким представителем клана стал Ефим Звягильский — один из немногих, поднявшийся с самых низов. В независимой Украине он недолго занимал пост и.о. премьер-министра, а известен тем, что шантажировал первого президента Леонида Кравчука «донецким сепаратизмом», добиваясь льгот для региона. Позже, после коррупционного скандала, он репатриировался в Израиль.

Именно из этой среды вышли бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Ринат Ахметов.

Днепропетровский клан

Этот клан сформировался вокруг гигантов ВПК вроде «Южмаша». К 1980-м годам почти половина высших руководителей УССР были выходцами из Днепропетровска.

Отцами-основателями считаются Леонид Брежнев и Владимир Щербицкий. По некоторым свидетельствам, Брежнев даже видел в Щербицком своего преемника, но скоропостижная смерть генсека в 1982 году помешала этим планам.

В независимой Украине клан трансформировался в олигархическую группу. Его представители — президент Леонид Кучма и скандально известный бывший премьер Павел Лазаренко. К этому же кругу принадлежат олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а также Юлия Тимошенко.

Армянский клан

Кланы Закавказья оказывали заметное влияние на политику партии еще во времена Сталина, однако репрессии надолго умерили пыл местных элит. После хрущевской оттепели закавказская номенклатура вновь воспрянула духом. Главным ее козырем стал национализм. Ловко манипулируя больной темой, она вынуждала Москву идти на различные уступки и выбивала для себя множественные преференции.

Руки Закавказью развязывал еще один фактор. Если в большинстве национальных республик глазами и ушами центра были секретари и председатели КГБ, назначаемые в основном из русских, то в Грузии и Армении (как и в Прибалтике) эти должности занимали местные.

По мнению исследователей, в СССР не было более диссидентского КГБ, чем армянский. Особенно это относится к периоду 1978-1988 годов, когда председателем КГБ Армении был Мариус Юзбашян. К примеру, в ереванском клубе КГБ демонстрировался полный ассортимент недоступных для широкой публики фильмов - от ужасов до эротики - звучала там и не жалуемая в Союзе рок-музыка.

Полную свободу и независимость от центральной власти демонстрировали и рядовые граждане. Так, в 1977 году местные националисты сожгли в Ереване огромный портрет Брежнева. В этом же году в Москву приехали армянские террористы: взорванные ими бомбы унесли жизни почти 30 человек.

Что же касается Мариуса Юзбашяна, то уже после выхода в отставку он был убит из пистолета в парке во время занятий гимнастикой. Обстоятельства преступления до сих пор туманны.

Грузинский клан

В 1972 году к власти в Грузии был приведен выходец из МВД Эдуард Шеварнадзе. Это событие стало отправной точкой для усиления влияния в Политбюро грузинского клана: субсидии потекли в республику рекой. К началу 1980-х годов Грузия почти на 60% дотировалась из союзного бюджета, а в социальную сферу республики вкладывалось средств в 15 раз больше, чем в РСФСР. Уровень жизни в Грузии в это время почти втрое превышал союзный, при этом доля рабочего класса здесь была наименьшей среди всех республик – 2%.

В культурной сфере Грузия демонстрировала полную независимость от Москвы. Местные власти отказались направлять во ВГИК своих студентов, мотивируя это тем, что в Москве им привьют «имперские замашки». Тогда филиал ВГИК открыли в Тбилиси.

А в 1978 году на митинг в Тбилиси вышли представители культурных элит с требованием сделать грузинский язык единственным государственным в республике. Москва пошла демонстрантам навстречу, а осенью того же года Шеварнадзе стал кандидатом в члены Политбюро.

Оппозиция в Грузии была так же сильна, как в Армении, однако имела свою специфику. В грузинском оппозиционном движении большую роль играли дети начальников и знатных лиц. «Они чувствовали, что им позволено многое такое, что не разрешено их сверстникам, – отмечает политолог Борис Колоницкий. – Правительственные дачи и распределители, доступ к информации и чувство защищенности. Ощущение того, что общие правила для них необязательны».

Азербайджанский клан

Гейдар Алиев – имя, которое прочно ассоциируется с азербайджанским кланом. На политическом поприще он достиг больших высот. Он был председателем КГБ Азербайджана, первым секретарем ЦК КП республики, а с 1982 года по 1987-й занимал пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.

До прихода Алиева к власти в Азербайджане процветало мздоимство, которое захватило даже высшие звенья чиновничьего аппарата. За деньги можно было купить любую должность, в том числе и в ЦК Компартии. Нельзя сказать, чтобы Алиева боялись, но торговлю должностями прекратили.

Алиев сумел вдохнуть новую жизнь в экономику Азербайджана. На полную мощь заработала нефтяная промышленность: республика регулярно ставила рекорды по добыче черного золота. Впрочем, историки утверждают, что экономическое чудо Азербайджана стало возможным благодаря «умасливанию» щедрыми подарками Брежнева. Одним из таких презентов стало кольцо с большим бриллиантом.

Коррупция при Алиеве значительно уменьшилась, однако на ее место пришло кумовство. Пока Алиев 13 лет руководил республикой, важнейшие посты как в органах госуправления, так и в сферах экономики, культуры и образования заполнили его земляки и родственники.

Однако после начала перестройки Алиев попал в опалу Горбачеву. Дело Алиева, как отмечал помощник Горбачева Анатолий Черняев, оказалось «почище рашидовского» (Шараф Рашидов – глава Узбекистана).

Узбекский клан

В конце 1970-х годов часть русско-украинской элиты, которую политологи именуют «державниками», решила, что нужен противовес набравшим немалую силу закавказским кланам. Была серьезная опасность, что лидеры Закавказья, в первую очередь Грузии и Армении, могли «подмять» под себя центральную власть. Ставка была сделана на мусульманский мир советской Средней Азии.

В немалой степени к этому решению подтолкнула революция в Иране, произошедшая в 1979 году. «Державники» были серьезно озабочены возможным проникновением радикального ислама в СССР. Советским мусульманам нужно было бросить «кость».

В период Большого террора Сталин уничтожил почти всю верхушку влиятельных узбекских кланов, и на долгое время они были лишены государственной кормушки. Переворот в клановой иерархии Узбекистана наступил после прихода к власти Шарафа Рашидова в 1959 году. Выходец из Джизака, экономически и этнически тесно связанного с Самаркандом, он заложил основу возвышения этой этнической группы в поздний советский и постсоветский периоды истории Узбекистана.

При Рашидове, которому благоволил Кремль, к управлению республикой активно стали привлекаться национальная техническая и творческая интеллигенция. Научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Зураб Тодуа отмечает, что благодаря Рашидову клановая система в Узбекистане приняла наиболее уродливые формы. «Во всю развернулась система тотальной коррупции и чинопочитания, распустилось пышным цветом байство, где каждый начальник сам себе бек в отдельно взятом бекстве – районе, области, колхозе».

Узбекские баи настолько распоясались, что прокуратура СССР вынуждена была отреагировать. Появилось так называемо «хлопковое дело», призванное навести порядок в государственных структурах республики.

В конце 1980-х годов в узбекском клане на первые роли выходят более послушные чиновники – Рафик Нишанов и Ислам Каримов.

Клан КГБ

В мае 1967 года председателем КГБ назначили Юрия Андропова. Наступило золотое время кгбэшников. За 15-летний период пребывания у руля органов госбезопасности Андропов существенно укрепил и расширил свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Особенно успешной была его борьба с диссидентскими и националистическими движениями.

При Андропове клан КГБ пустил глубокие корни: создавались райотделы органов безопасности, со штатом сотрудников, курировавших практически все предприятия и организации. Личный состав КГБ получал высокие оклады и привилегии, о которых не мечтали ни милиционеры, ни военные. Среди подчиненных Андропов пресекал любые проявления коррупции и взяточничества, тем не менее даже невысокие чины КГБ имели возможность решать свои личные вопросы.

Получив 12 ноября 1982 года пост генерального секретаря ЦК КПСС, Юрий Андропов и здесь затеял реформы, в частности, резко сократил свой аппарат. А дальше были ряд громких антикоррупционных дел, борьба с нетрудовыми доходами и спекуляцией, расследования злоупотреблений в торговле.

Вполне естественно, что некоторым партийным чинам пришлись не по вкусу перемены, затеянные генсеком, особенно его намерение отменить «кремлевский паек», призывы к личной скромности партийных работников, обращение к ленинским идеалам коммуниста. До сих пор смерть Андропова вызывает массу кривотолков.

Клан МВД

Советская милиция и нас берегла, и не забывала вести борьбу в высших эшелонах власти. С 1968-го по 1982 годы пост министра внутренних дел СССР занимал Николай Щёлоков. Именно с ним связывают расцвет клана МВД.

Как и Андропов в КГБ, Щёлоков сделал много для личного состава МВД. Это относится и к социальной защищенности, и к поднятию авторитета сотрудников милиции. По оценке генерал-полковника Ивана Шилова, бывшего заместителя министра внутренних дел СССР, Щёлоков значительно повысил оклады своим сотрудникам, добился выделения им 10% всего строившегося жилья, способствовал созданию новых школы милиции и Академии МВД. Во времена Щёлокова о милиции писали книги и снимали фильмы.

На рубеже 1970-80-х годов развернулось острое соперничество двух кланов – МВД и КГБ. Между Щёлоковым и Андроповым шла борьба за власть и влияние на Брежнева. Во время одного из своих визитов к генсеку министр МВД даже принес декрет Ленина, в котором указывалось, что у здания КПСС должны стоять милиционеры, а не сотрудники КГБ.

Спустя месяц после смерти Брежнева Щёлоков был освобожден новым генсеком – Андроповым - от занимаемой должности в связи с обвинением в коррупции. Толчком для преследования бывшего министра МВД стало резонансное убийство милиционерами майора КГБ Афанасьева.

Комплексная проверка деятельности МВД СССР в период руководства Щёлокова выявила большое количество злоупотреблений. 13 декабря 1984 года отставной министр застрелился из охотничьего ружья. Это случилось на следующий день после того, как указом Президиума Верховного Совета СССР Щёлоков был лишен всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического Труда.