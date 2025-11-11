Зачем Сталин построил Тихоокеанский вал

История дальневосточной фортификации началась еще в XIX веке, однако горький опыт Русско-японской войны показал уязвимость обороны. Несмотря на наличие современных орудий, способных стрелять на 26 км, царские генералы пренебрегли укреплением позиций. Дорогой ценой пришлось заплатить за эту самоуверенность — японские корабли безнаказанно обстреливали русские укрепления.

Осознание необходимости мощных укреплений пришло слишком поздно. Начатое масштабное строительство было свернуто с началом Первой мировой — пушки и материалы спешно перебрасывались на западные фронты. Дальний Восток остался практически беззащитным.

Сталинский ответ

В 1931 году, после оккупации Японией Маньчжурии, ситуация стала критической. Инспектировавший границу нарком обороны Климент Ворошилов констатировал: «Захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому подставному авантюристу».

Ответ СССР был молниеносным и грандиозным. На Дальний Восток потянулись эшелоны с техникой и материалами. От Чукотки до Кореи развернулось строительство бетонных укреплений, не уступавших по масштабам знаменитому Атлантическому валу Гитлера.

Шедевр фортификации

Венцом оборонительной системы стала батарея №981(Ворошилова) на острове Русском — настоящий подземный город, невидимый с моря. Удивительно, но ее орудия были изготовлены еще в 1914 году на петербургских заводах и нашли свое место за 7000 км от дома только в 1933 году.

На строительство батареи Ворошилова было израсходовно бетона столько же, сколько на строительстве Днепрогэса. Батарея имела свой дизель-генератор и систему вентиляции. В случае необходимости, личный состав мог пробыть в укрытии под семиметровой броней больше недели. Доты были оснащены душевыми, госпиталями, камбузами.

Запас прочности батареи № 981 была такой, что она могла бы выдержать удар ядерной бомбы в 20 кт (такой мощностью обладал злополучный "Малыш").

Подземную часть батареи пробивали под землей в скалистом грунте шахтным методом. Это была поистине титаническая работа.

Первые выстрелы

Тихоокеанский вал Сталина оказался не только надежным оборонительным сооружением, напугавшим японцев так, что они так и не предприняли решительных действий, но и надежным наступательным оружием. В августе 1945 года батареи Хасанского сектора обеспечили огневую поддержку советским войскам на корейской границе. Батарея № 945 несколько дней поддерживала высадку десанта Красной армии и на остров Шимушу.

В это же время четыре американских корабля приняли к себе на борт несколько тысяч китайских солдат, которых планировалась десантировать в Дальнем и Порт-Артуре. Сталин не мог этого допустить - на Ляодунский полуостров было мгновенно переброшены две железнодорожные установки из состава Владивостокского сектора.

Наличие дальнобойных батарей и четырех корпусов 39-й армии охладило американцев. Десант гоминадановцев так и не был осуществлен.

Что не разрушила бы ядерная бомба...

Что не разрушила бы ядерная бомба... разрушили сами советские командующие. В 60-е годы началось расформирование Тихоокеанского вала Сталина. С дотов было снято радиолокационное и все электронное оборудование. За 30 лет - а после перестройки в ускоренном темпе, фортификационная оборонительная линия была почти полностью разобрана.

Ворошиловская батарея сохранилась только благодаря усилиям энтузиастов-моряков. Они в 90-е годы спасли легендарный форпост от разграбления.