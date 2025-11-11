За какие преступления в СССР приговаривали к смертной казни

В современной России действует мораторий на смертную казнь, и за самые ужасные преступления суды назначают пожизненное заключение. Однако советская эпоха демонстрировала совершенно иной подход. Широкое применение высшей меры наказания было суровой реальностью того времени. Как же эволюционировала эта практика на разных этапах истории СССР?

Революция и Гражданская война

Любопытно, что сразу после Октябрьской революции смертная казнь была официально отменена. Однако этот гуманизм оказался недолгим. С началом Гражданской войны и принятием печально известного постановления «О красном терроре» расстрелы вернулись — в основном, как орудие расправы над политическими оппонентами новой власти.

В те смутные годы приговор мог быть вынесен за контрреволюционную агитацию или мародёрство. При этом традиционное уголовное правосудие практически не работало: в условиях хаоса дела возбуждались редко. Часто казни проводились без суда и следствия, в форме внесудебных расправ. Кроме расстрела, в этот период также практиковалось повешение.

Эпоха Сталина

В 1922 году закон впервые ввёл некоторые ограничения: запрещалось казнить несовершеннолетних и беременных женщин. Тогда же был сформирован и первый официальный список преступлений, караемых смертью. Он был чрезвычайно широк и включал не только контрреволюционную деятельность и бандитизм, но и, например, бесхозяйственность или нарушение правил об отделении церкви от государства, хищение государственной собственности, воинские преступления, способствование переходу государственной границы без соответствующего разрешения. В 1935 году было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», которое разрешало применять к несовершеннолетним с двенадцатилетнего возраста любые меры уголовного наказания вплоть до смертной казни.

Разумеется, оговаривалось, что речь идет лишь о самых тяжких преступлениях и о применении смертной казни к детям в самых крайних случаях. Пиком расстрелов в этот период стало время «большого террора» 1937- 38 года, когда было вынесено 681692 смертных приговора. В период Великой Отечественной войны вернулись к практике публичного повешения в отношении полицаев и других пособников фашистов. В 1947 году был издан указ «Об отмене смертной казни», однако, уже в январе 1950 года «по многочисленным просьбам трудящихся» смертную казнь вернули, как меру наказания для изменников Родины, шпионов и диверсантов. В 1954 году «высшая мера» распространилась и на лиц, совершивших убийство при отягчающих обстоятельствах.

После Сталина

В 1960 году был принят уголовный кодекс, служивший источником уголовного права для нашей страны до 1996 года. В соответствии с ним смертная казнь применялась за измену Родине, шпионаж, убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной деятельностью, диверсии, бандитизм, уклонение от призыва в военное время, изготовление и сбыт поддельных денег, нарушение правил о валютных операциях, хищение государственного имущества в особо крупных размерах, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, повлекшее тяжкие последствия и изнасилование малолетней, получение взятки в особо крупном размере, а так же получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, посягательство на жизнь милиционера или народного дружинника.

Смертная казнь предусматривалась также за ряд военных преступлений, таких, как неповиновение военнослужащего приказу, дезертирство, насильственные действия военнослужащего по отношению к командиру, совершенные в военное время, добровольная сдача в плен, мародерство, насилие над населением в районе военных действий и т.п. За каждое из указанных преступлений помимо смертной казни было предусмотрено альтернативное наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет.

С 1962 по 1989 год в стране было вынесено 24422 смертных приговора. Помиловано было 2355 человек. Советское законодательство не исключало смертного приговора женщинам, однако, почти все, казненные в этот период – мужчины. Известно лишь о трех исполненных приговорах, вынесенных в этот период в отношении женщин. Были казнены Антонина Макарова – известная «Тонька-пулеметчица», расстреливавшая в период Великой Отечественной войны мирных жителей и партизан по указанию оккупационных властей (1979), Берта Бородкина – спекулянтка, известная так же хищениями в особо крупных размерах (1983) и Тамара Инютина – отравительница (1987).