Как Ленин хотел назвать СССР изначально

Аббревиатура СССР кажется привычной и очень логичной. Мало кто знает, что у государства могло быть и совсем другое название — Союз Советских Республик Европы и Азии (ССРЕА). Инициатором этой идеи был не кто иной, как Владимир Ленин.

Проблема объединения

К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложился своеобразный союз советских республик, скреплённый общей идеологией и руководящей ролью партии большевиков. Помимо РСФСР, существовали независимые Украинская, Белорусская, Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР, а также несколько народных республик в Средней Азии. Острая фаза Гражданской войны осталась позади, и встал вопрос: как юридически оформить это объединение?

Иосиф Сталин, занимавший пост наркома по делам национальностей и Генерального секретаря ЦК, предложил простой путь. Все республики должны были войти в состав РСФСР на правах автономий. Этот проект, известный как «план автономизации», фактически сохранял доминирующую роль России.

Однако, Ленин, ознакомившись с проектом Сталина, выступил резко против. В своём знаменитом письме членам Политбюро от 26 сентября 1922 года он настаивал на принципиально ином подходе: создать не унитарное государство с автономиями, а союз равноправных республик. В качестве официального названия будущего государства Ленин предложил: «Союз Советских Республик Европы и Азии».

Суть своей позиции Ленин выразил так:

«Мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др., и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию».

Для него это был вопрос преодоления «великорусского шовинизма» и создания действительно добровольного союза.

Почему от идеи отказались

Несмотря на то что Сталин принял поправки Ленина и от «плана автономизации» отказались, название «ССРЕА» в итоге не прижилось. У историков нет единого документального подтверждения причин, но наиболее вероятны три гипотезы.

Ограничение союза только Европой и Азией выглядело стратегической ошибкой с точки зрения коммунистической доктрины. Большевики верили в мировую революцию и рассчитывали, что к ним в будущем присоединятся советские республики Америки, Африки и других частей света. Название «СССР» было универсальным и открытым для расширения.

В 1921 году в среде русской эмиграции оформилось интеллектуальное движение евразийцев. Они рассматривали большевизм как закономерный результат отрыва России от Европы и её уникального «евразийского» пути. Использование в названии государства сочетания «Европа и Азия» могло быть воспринято как идеологическая уступка этим кругам, что было абсолютно неприемлемо для советского руководства.

Кроме того, в ходе бурных дискуссий при разработке Конституции нового государства более громоздкое и географически привязанное «ССРЕА» могло уступить место краткому, ёмкому и идеологически безупречному «СССР». Такой вариант был проще для восприятия и пропаганды.