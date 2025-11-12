Кацкари: как живут хранители древнего диалекта

В глубинке Ярославской области, среди лесов и полей, живет небольшой народ кацкари. В деревне Мартыново их всего 400 человек. Они говорят по-русски, но в своей речи употребляют древние слова: «дарома» вместо «хорошо», «лягва» вместо «лягушка». Люди со всей страны приезжают сюда, чтобы увидеть и услышать этот удивительный говор и крестьянский быт, который давно стал редкостью.

© ГлагоL

В​‍​‌‍​‍‌‌ 1990-е годы местный краевед Сергей Темняткин заявил о самобытности кацкарей. Он начал издавать журнал «Кацкое лето», вводя в школах уроки кацко-ведения, сначала заговорил об особом происхождении народа. Он утверждает, что кацкари — потомки финно-угорского племени, а в их диалекте есть черты давно мертвого мерянского ​‍​‌‍​‍‌языка.

Однако ученые относятся к теории Темняткин со скепсисом. Генетические исследования показывают, что кацкари не отличаются от других русских. Этнографы считают, что до громких заявлений краеведа-энтузиаста местные жители не осознавали себя отдельным народом, отмечает канал «Путешествуя на диване».

Несмотря на все эти споры, кацкари пытаются сохранить свою самобытную культуру. В Мартыново сейчас работает музей под открытым небом, где туристам показывают старинный быт, а также учат говорить по-кацки.