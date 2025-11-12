Как летчик Борис Бугаев спас Леонида Брежнева

9 февраля 1961 года над нейтральными водами Средиземного моря произошло беспрецедентное событие: истребитель ВВС Франции трижды атаковал самолет, на борту которого находился Леонид Брежнев. Это единственный в истории случай, когда воздушное судно главы государства подверглось нападению со стороны страны, не находящейся с ним в состоянии войны.

Роковые минуты над Средиземным морем

Ил-18 с советской делегацией на борту следовал в Гвинею по заранее согласованному с Францией маршруту. В 14:23 по Гринвичу пилот Борис Бугаев заметил приближающийся истребитель.

«Мы передали срочную радиограмму на английском и французском: "Просим отозвать истребитель!"» — вспоминал позже Бугаев.

Алжирский аэропорт (тогда французская территория) подтвердил получение сигнала, но это не помогло.

Истребитель совершил три захода на советский лайнер, дважды открывал огонь и пересекал его курс. Только благодаря мастерству Бугаева, успевшего изменить траекторию полета, удалось избежать прямого попадания.

«Бандитский налёт»

В СССР инцидент вызвал волну возмущения. Пресса называла произошедшее «бандитским налётом» и «агрессией французской военщины». На московских заводах прошли митинги протеста.

Французский МИД ограничился формальными выражениями сожаления, пообещав «разобраться». Но виновные так и не были названы, а истинные причины атаки остались загадкой. Была ли это ошибка пилота или спланированная провокация — неизвестно до сих пор.

Крылатый министр

Брежнев высоко оценил уверенные действия своего пилота. Стоит отметить, что это единственный случай за всю историю, когда самолёт с главой государства атаковали ВВС страны, не находящейся в состоянии войны. Этот эпизод помог карьере лётчика Бориса Бугаева сделать новый виток. В 1966 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда и вручили орден Ленина и золотую медаль "Серп и Молот". С этого момента личный пилот первого лица партии становится большим чиновником. Сперва в качестве замминистра, а с 1970 года уже как министр гражданской авиации СССР, Борис Бугаев развивает энергичную деятельность вверенной отрасли. При нём гражданская авиация превращается из резерва вооружённых сил в самостоятельную структуру.

Проводятся реконструкции и строятся сотни новых аэродромов, создаётся инфраструктура, появляются конструкторские бюро. Уже к 1980 году советская гражданская авиация перевозила больше людей, чем любая другая в мире - более 100 миллионов пассажиров в год. Более 17 лет Борис Бугаев пробыл на этом посту, назначением на который, он, возможно, был обязан тому эпизоду, когда спас жизнь Брежнева.