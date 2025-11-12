Александр Бучин: что рассказывал о маршале Жукове его личный шофер

Он провел за рулем рядом с Георгием Жуковым больше четырех лет, проехал расстояние, равное четырем кругосветным путешествиям, и стал немым свидетелем ключевых моментов войны. Личный шофер маршала Александр Бучин — человек, чьи воспоминания рисуют не парадный, а живой портрет великого полководца.

© Русская семерка

Потомственный шофер

Осенью 1941 года молодой водитель Александр Бучин, потомственный шофер (он сел за руль в 12 лет), остановился помочь коллеге с заглохшей машиной. Из автомобиля вышел генерал Жуков — и сразу предложил Бучину стать его личным водителем. Так началась их четырехлетняя фронтовая эпопея.

Их совместный путь составил более 170 000 км по разбитым дорогам — без единой аварии. Бучин вспоминал, как Жуков любил скорость, но всегда — только по делу. Они мчались целыми днями под огнем, покрытые дорожной пылью.

«Лицо Георгия Константиновича, покрытое пылью, было похоже на лицо чернокожего африканца», — рассказывал шофер. Но умывшись, маршал требовал ехать дальше.

Неожиданные детали характера Жукова

Бучин утверждал, что военачальник отдавал приказы спокойно и никогда не пользовался нецензурной лексикой. Мало того, несмотря на разницу в возрасте, Георгий Константинович всегда называл своего шофера исключительно на «вы» и по имени-отчеству. Если верить Андрею Жарикову, автору книги «Жуков. Маршал Победы», как-то раз охранник позвал Бучина по имени. Жуков отрезал: «Не Саша, а товарищ лейтенант Бучин».

Внимательно относился Жуков и к женщинам. По крайней мере так утверждал Александр Бучин. Однажды на Курской дуге военачальник, увидев девушку, в одиночестве бредшую по полю, велел шоферу остановиться и подвезти ее до дома. Однако Жуков был способен и расстроить даму. Так, Леонид Млечин в своей книге «Династии, кланы и семьи России» пишет о том, что Жуков частенько доводил до слез свою фронтовую подругу, фельдшера Захарову. Но, по словам Бучина, Захарова была стыдлива и не терпела глупостей, поэтому солдатские шутки Георгия Константиновича так легко доводили ее до слез.

Впрочем, к противоположному полу Жуков был и в самом деле неравнодушен. Как утверждает Олег Смыслов, автор издания «Любви все звания покорны», со ссылкой на воспоминания Александра Бучина, уже после окончания войны в Берлин, где в тот момент находился Жуков, приехали артисты из Киева. Маршал пригласил одну артистку прокатиться с ним на моторной лодке. Они долго не возвращались, и Бучин вместе с сослуживцами волновались, как бы Жуков не разбился.

После победы

Вообще, дни, проведенные в Берлине после победы, Александру Бучину запомнились особенно. Как писал сам Бучин в своих мемуарах «170000 километров с Г. К. Жуковым», Георгий Жуков, осматривая разрушенную рейхсканцелярию, произнес: «Здание плохое, темное, а планы, замышлявшиеся здесь, и того хуже». Советский маршал, как и многие, оставил свой автограф на стене Рейхстага. Тогда он уже с трудом нашел для своей подписи свободное место. В это время с ним рядом, как и всегда, был Александр Николаевич Бучин.

Однако после того, как Жуков оказался в опале, личного шофера от него отделили. Но Бучин профессию не оставил. Он устроился в «Совтрансавто» и водил в зарубежные рейсы огромные автовагоны. Если верить Василию Пескову, Александр Николаевич работал дальнобойщиком даже тогда, когда ему было далеко за 60. На вопрос о том, не тяжело ли ему в таком возрасте преодолевать многокилометровые расстояния, Бучин ответил с улыбкой: «Закален».