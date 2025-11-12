Идеальный шпион в КГБ: как предатель навредил Родине

Эта история напоминает шпионский триллер: полковник КГБ сам предлагает услуги иностранной разведке, передает 4000 секретных документов, а раскрывают его... из-за бытовой пьяной драки. Владимир Ветров, известный в ЦРУ как агент «Фэруэлл», нанес ущерб советской разведке, сравнимый с последствиями крупного военного поражения.

Идеальный шпион

В начале 1980-х Ветров служил в сверхсекретном подразделении «Т» ПГУ КГБ — отделе научно-технической разведки. Через его руки проходили данные о всех западных технологиях, которые нелегально добывались для СССР. По некоторым данным, эффективность этого управления полностью окупала расходы на всю деятельность КГБ.

Именно этот офицер, имевший доступ к самым охраняемым секретам, в 1981 году сам вышел на французскую разведку. Его мотивы были банальны: деньги и роскошная жизнь. За свои услуги он запросил 30 тысяч рублей в месяц (огромные по тем временам деньги), а также шубу и бриллианты для любовницы.

Что успел передать предатель

Изменник успел проработать на западные разведки в течение 9 месяцев, он передал порядка 4 тысяч секретных документов, сдал 70 осведомителей Комитета госбезопасности в 15 капстранах и еще 450 советских разведчиков, собиравших научно-техническую информацию. В ФРГ был арестован Манфред Реч, высокопоставленный сотрудник концерна «Мессершмитт», 17 лет работавший на советскую разведку. Кроме того, разведданные Ветрова, так называемое «Досье Farewell» (агент-предатель имел такую кличку) серьезно улучшили прохладные на тот момент внешнеполитические отношения Франции и США – Миттеран передал часть секретной информации Рейгану.

Гас Вайс пишет, что сведения Ветрова позволили ЦРУ максимально усилить меры безопасности для недопущения дальнейшей утечки секретной информации не только в США, но и в других капстранах.

Как вышли на предателя

Французы в начале 1983 года обнаружили в телексах своего московского посольства «жучки», которые, как быстро выяснилось, на протяжении 8 лет беспрепятственно передавали секретные данные советской разведке Данное обстоятельство настолько возмутило французскую сторону, что 47 советских граждан, подозреваемых в сборе разведданных, незамедлительно выслали из Франции. В качестве доказательства советскому послу был предъявлен секретный документ о сборе разведывательной информации, к которому в СССР имело доступ только ограниченное число людей, в том числе, и Ветров.

Примечательно, что на момент разоблачения изменник Родины уже давно сидел в колонии за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений – в феврале 1982 года Владимир Ветров по пьянке начал резать свою любовницу (коллегу), та вырвалась и позвала на помощь. Мужчина (по некоторым данным, тоже сотрудник КГБ) вступился за женщину, и Ветров его убил. Убийце дали 15 лет. А когда выяснилось, что он еще и предатель, судили повторно и расстреляли.