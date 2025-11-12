Что Сталин сделал с генералом, который обругал его матом

Судьба генерала Иосифа Апанасенко — одна из самых драматичных и незаслуженно забытых страниц войны. Он был одним из всего четырех генералов армии, погибших на фронте, и единственным, кто осмелился на открытый конфликт со Сталиным. Их встреча в Кремле в октябре 1941 года могла стоить Апанасенко жизни, но вместо этого определила судьбу Дальнего Востока.

Роковая встреча в Кремле

Осенью 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, Сталин вызвал к себе командующего Дальневосточным фронтом. Генерал ехал на прием, не зная, что первый секретарь Хабаровского крайкома Борков уже направил на него донос, обвиняя в «самовлюбленности, граничащей с самодурством».

Разговор шел о переброске дальневосточных дивизий под Москву. Апанасенко не возражал, но когда Сталин потребовал отправить и противотанковые пушки, генерал взорвался.

Он вскочил, отшвырнул стакан с чаем и закричал:

«Ты что? Ты что делаешь?! Мать твою так-перетак! А если японец нападёт, чем я буду защищать Дальний Восток? Этими лампасами?!»

Свидетель Борков, по его словам, «обомлел», ожидая ареста. Но произошло невероятное.

Вместо гнева Сталин ответил спокойно: «Успокойся, товарищ Апанасенко! Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь их себе», — миролюбиво сказал «отец народов». Возможно, объяснение этого факта кроется не только в рациональности мнения генерала. Сталин сам зачастую грубо обращался с людьми и мог по психологическим причинам симпатизировать тем, кто вёл себя аналогичным образом.

Несостоявшийся маршал

Недовольные тяжелым стилем управления Апанасенко, дальневосточные чиновники, еще несколько лет строчили на него доносы. Среди обвинений было и откровенно нелепое – о том, что Апанасенко якобы планирует отделить Дальний Восток от СССР и сделаться «царём». Однако карьере руководителя это не помешало. Генерал проявил себя как энергичный организатор обороны. Поэтому он оставался на Дальнем Востоке до тех пор, пока не стало ясно, что нападение японцев исключено. В 1943 году Сталин поручил ему новую задачу, уже на немецком фронте.

«Скажи, кому я еще так доверял, как тебе? Ну, скажи! Не скажешь! Потому что никому», — заверил вождь Апанасенко перед назначением на запад (цитируется по книге Бориса Соколова «Тайны Второй мировой»).

Так генерал вступил в последнюю должность – заместителя командующего Воронежским фронтом. Можно предположить, что его ждали погоны маршала и, возможно, высокие чины в Москве. Однако жизнь сталинского «фаворита» 5 августа 1943 года под Белгородом на Курской дуге оборвал осколок фашистской бомбы.