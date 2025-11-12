13 ноября: почему в Никодимов день нельзя было рано вставать

Православные верующие в этот день вспоминают святых Спиридона и Никодима - их считали хранителями дома от пожаров. В народном календаре это Никодимов день. Его еще называли полузимником.

Мужчины шли в этот день на рыбалку. А остальные готовились к морозу и холодам. Дороги из-за дождя и снега были непроходимыми.

Наши предки провожали осень и встречали зиму. Часть домашней птицы переводили из летних курятников в утепленные, слабую живность забивали и из нее готовили кушанья. Считалось, что, отведав их, каждый член семьи становился сильнее. Рыбой сейчас не кормили малых детей, полагали, что сначала они должны научиться говорить. При этом рыба во сне предвещала рождение ребенка.

Женщины в этот день изгоняли из дома беды и невзгоды, обходя углы с зажженной свечой. Нельзя было рано вставать, иначе можно сильно заболеть. Сон, который снился на 13 ноября, считался вещим, он сбывался через две недели.

Запрещалось тратить деньги, так как можно все потерять. Не принимали предложения о работе и не делали их. Верили, что к финансовой стабильности это не приведет, а проблем потом будет много.

Не советовали старики в Никодимов день с кем-либо конфликтовать, не брали в руки оторвавшуюся от одежды пуговицу. Считалось, что это говорит о сглазе.

Не выносили мусор после заката - можно было вместе с ним из дома счастье вынести.

Если солнце сильно греет в полдень, три дня будет сильный ветер. Птицы поют - зиму призывают. Весь день тепло - впереди теплая и снежная зима. Морозов до сих пор нет - еще нескоро похолодает. А грязи много - к мягкой зиме.