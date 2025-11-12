Как США «отомстили» за разгром в Перл-Харбор

18 апреля 1942 года 16 американских бомбардировщиков совершили то, что считалось невозможным — нанесли удар по Токио. Этот рейд, прославленный в голливудском фильме «Перл-Харбор», до сих пор считается героической страницей истории США. Но за громкой пропагандой скрывается гораздо более сложная и трагическая история.

Месть любой ценой

После разгрома в Перл-Харборе американское общество требовало мести. Президент Рузвельт, несмотря на возражения военных, приказал нанести удар по Японии любой ценой. Чтобы запутать противника, он даже заявил, что самолеты взлетели с «секретной базы в Гималаях» — так родилась легенда о «летчиках из Шамбалы».

План был авантюрным: бомбардировщики B-25, которые не могли садиться на авианосец, должны были взлететь с палубы «Хорнета», сбросить бомбы на Токио и долететь до дружественного Китая. Непосредственное проведение операции Кинг возложил на командира 16-го оперативного соединения флота вице-адмирала Уильяма Хэлси и подполковника армии Джеймса Дулиттла (командир ударной авиагруппы).

Как провалилась операция

В 720 милях от побережья американская эскадра была замечена японскими сторожевыми судами. Опасаясь быть атакованным японским флотом, Хэлси приказал самолетам подняться в воздух в 650 милях от Японии. Это означало, во-первых, что налет придется совершать не ночью, а средь бела дня; во-вторых, самолетам не хватит топлива, чтобы долететь до союзного Китая.

Но поначалу все шло прекрасно. В-25 следовали на очень низкой высоте. Японцы не ожидали такой дерзости от американцев, а кое-где просто не заметили их. 13 самолетов сбросили свои бомбы на намеченные промышленные предприятия в Токио и Иокогаме, по одному самолету отбомбилось над Осакой, Нагоей и Кобе. Потерь в этот период не было.

А вот дальше начались неприятности. Мастерство американских летчиков помогло им дотянуть на остатках топлива до Китая, где их поджидал неприятный сюрприз — чанкайшисты так и не подготовили аэродром для приема американцев.

Как писал Самуэль Морисон в книге «ВМС США во Второй мировой войне: восходящее солнце над Тихим океаном», о невыполнении китайцами принятых на себя обязательств руководители США «узнали слишком поздно, когда уже нельзя было связаться с оперативным соединением, так как для сохранения тайны связь была прекращена».

Обратим внимание: связь можно было восстановить ради отмены операции. Но в Вашингтоне предпочли этого не делать и обрекли летчиков на высокий риск гибели.

Потеря всех самолетов и временная — всех летчиков

Все 15 самолетов, достигших Китая, разбились. Из 75 членов экипажей погибли пятеро, почти все получили увечья и травмы. Еще восемь попали на территорию, контролируемую японцами, и четверо из них были потом убиты в плену.

Больше всех повезло экипажу капитана Эдварда Йорка, который принял решение садиться на территории СССР, несмотря на риск быть подбитым как нарушитель границы. Экипаж Йорка был интернирован (СССР ведь не воевал с Японией) и только в 1943 году отпущен на родину в результате инсценировки побега.

Таким образом, на момент выполнения операции потери группы Дулиттла в материальной части составили 100%, в личном составе — свыше 90%, причем безвозвратные — 9 человек из 80. На определенный период 80 самых квалифицированных летчиков американской бомбардировочной авиации были выведены из строя. Интересно сравнить это с результатом первой советской ночной бомбардировки Берлина 7 августа 1941 года, которую некоторые преподносят как «бессмысленный героизм»: все 100% самолетов и летчиков в ту же ночь вернулись на базу.

Оценки операции

Материальный ущерб, нанесенный Японии рейдом Дулиттла, был ничтожным. Хотя в литературе говорится о многочисленных пожарах, называется число жертв — 50 погибших и 400 раненых японцев — точные подсчеты отсутствуют.

Морисон писал, что «рейд произвел огромное впечатление на американцев, которые в тот момент очень нуждались в поддержке». Кроме того, «практические результаты налета также имели большое значение. Четыре группы японской сухопутной истребительной авиации, нужные на других фронтах, оказались прикованными к Японии». Книга вышла в 1948 году и поэтому должна была еще поддерживать мифы военной пропаганды.

Вряд ли может считаться достаточно объективной оценка японских историков, Мицуо Футиды и Масатакэ Окумии, писавших в пятидесятые при американской оккупации. По их мнению, рейд Дулиттла «произвел большое впечатление на военно-морских руководителей Японии. Его следует оценивать как весьма успешный рейд».

Наверное, более точна оценка британского историка Второй мировой войны, Алана Тейлора, отмечавшего в семидесятые, что руководство США бросило в жертву общественному мнению классных пилотов, которые, несомненно, принесли бы большую пользу в развернувшихся вскоре сражениях. Рейд Дулиттла задержал на несколько месяцев перелом в войне на Тихом океане.