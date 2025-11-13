Как началась гражданская война, которая продолжалась более 36 лет

65 лет назад в Гватемале началась гражданская война, которая длилась более 36 лет. Офицеры, разочарованные бессилием американцев в свержении правительства, попытались захватить власть. Когда им это не удалось — создали партизанское движение. К ним присоединились представители оппозиционных групп. Власти Гватемалы, опираясь на поддержку западных стран, начали жестоко подавлять сопротивление. Индейцы майя стали жертвами геноцида, в результате которого погибли около 200 тыс. человек. Массовые убийства сопровождались изнасилованиями и пытками. Несмотря на это, властям не удалось подавить оппозицию силой. В итоге стороны конфликта заключили мир.

США и причины гражданской войны

В конце XIX — начале XX века правивший Гватемалой проамериканский либерал Мануэль Кабрера предоставил корпорациям из США, и в частности United Fruit Company, плодородные земли и налоговые льготы. Это привело к долгосрочным негативным последствиям для экономики страны. Позже диктатор Хорхе Убико-и-Кастаньеда выделил United Fruit Company новые обширные земельные участки для выращивания бананов. Он также разрешил землевладельцам расстреливать любого, кто окажется на их землях без разрешения, и создал кабальные условия для трудоустройства бездомных.

«Все привилегии, которыми обладала United Fruit Company, предоставили ей в надежде на то, что в страну придут американские инвестиции и экономическое развитие. Однако этого не произошло», — подчеркнула в разговоре с RT генеральный директор Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.

По её словам, экономика Гватемалы полностью зависела от экспорта бананов, при этом в стране стремительно росло число безземельных крестьян.

В 1944 году против Хорхе Убико начались выступления демократически настроенных офицеров и интеллигенции. В Гватемале произошла смена власти. В марте 1945 года президентом страны стал педагог и писатель Хуан Хосе Аревало Бермехо. Он предоставил избирательные права большей части населения, разрешил свободу печати и провёл ряд других демократических реформ. Но американские корпорации сохранили при нём свои позиции в аграрной сфере.

В 1951 году новым президентом Гватемалы выбрали экс-министра обороны Хакобо Арбенса Гусмана. Он получил большой кредит доверия от населения, набрав на выборах 267 тыс. против 140 тыс. голосов всех конкурентов, вместе взятых. Хакобо Арбенс проводил независимую от Вашингтона внешнюю политику, легализовал стоявшую на коммунистических позициях Партию труда и национализировал земли, находившиеся под контролем United Fruit Company. По словам экспертов, он не хотел конфликта и попытался сгладить противоречия, выплатив американской корпорации компенсацию. Однако в United Fruit Company жест Арбенса не оценили.

Руководство корпорации решило воспользоваться связями с госсекретарём США Джоном Фостером Даллесом и его братом — главой ЦРУ Алленом Даллесом — для решения гватемальской проблемы. Но наскоро организованная попытка переворота провалилась, а участвовавший в ней офицер Кастильо Армас бежал в Гондурас.

Тогда в Вашингтоне решили подойти к делу более основательно. На базе в Гондурасе ЦРУ стало готовить армию наёмников. Вашингтон обеспечил участников будущего переворота всем необходимым: деньгами, оружием и техникой.

После проведения диверсий, психологических операций и блокирования побережья Гватемалы Военно-морским флотом США, 18 июня 1954 года наёмники, формальное руководство которыми осуществлял Армас, вторглись на территорию страны. Однако их сухопутные силы были разбиты гватемальской армией. Тогда США передали Армасу дополнительные самолёты для бомбардировок, а американские спецслужбы усилили давление на военно-политическую элиту республики. Под давлением высокопоставленных военных Арбенс подал в отставку и покинул страну. Армас, прибывший в Гватемалу на предоставленном Соединёнными Штатами самолёте, возглавил хунту, а затем провозгласил себя президентом.

«Не смирившись с потерей колониального господства в Гватемале, Соединённые Штаты свергли законную власть и установили марионеточный диктаторский режим, призванный защищать интересы американского капитала путём жестоких репрессий», — рассказал в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В Гватемале начались убийства активистов профсоюзного движения — в том числе тех, кто организовывал забастовки на предприятиях United Fruit Company. Аграрную реформу новый президент отменил, вернув национализированные земли американской корпорации. Около 70% населения, включая почти всех индейцев, были лишены избирательных прав.

26 июля 1957 года сержант Ромео Васкес Санчес застрелил Армаса и покончил с собой. После этого в стране сменились несколько исполняющих обязанности президента, пока главой государства не стал генерал Хосе Мигель Рамон Идигорас Фуэнтес — бывший сотрудник посольства Гватемалы в США и соратник Убико.

«Президент наделил себя неограниченной властью и полагался на поддержку военных», — отметила Татьяна Машкова.

Гражданская война в Гватемале

13 ноября 1960 года группа офицеров, возмущённых политикой руководства страны после свержения Арбенса, попыталась устроить государственный переворот. Два дня спустя восстание было подавлено с использованием танков и авиации. Однако многие из его участников скрылись и развернули партизанскую войну против режима. Они создали союз с другими оппозиционными объединениями, включая местных коммунистов.

Гватемальские повстанцы установили отношения с властями Кубы и никарагуанскими оппозиционерами. К подпольно-партизанскому движению присоединялись индейцы майя — представители самой бедной и бесправной части гватемальского общества.

«Власть находилась в руках олигархических кланов. Большинство крестьян страдали от безземелья и малоземелья, жили в условиях крайней бедности», — подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Дмитрий Морозов.

По его словам, это привело к длительной и ожесточённой гражданской войне. Народу было уже нечего терять, а американский бизнес и местные элиты не желали отказываться от денег и власти.

Силам безопасности удалось разбить первые партизанские отряды, но не подавить революционное движение в целом. В 1963 году министр обороны Гватемалы Альфредо Энрике Перальта Асурдия сверг Идигораса и стал новым президентом, однако его режим оказался не менее жестоким.

В середине 1960-х повстанцы провели серию точечных акций против наиболее жестоких силовиков. Власти ответили на это репрессиями, после чего вооружённая оппозиция развернула полномасштабные боевые действия в сельской местности. США тратили миллионы долларов на вооружение гватемальских силовиков и отправляли в страну военных советников.

«Действия гватемальских властей в ходе вооружённого конфликта можно оценить как военные преступления против мирного населения. Правительственные войска придерживались тактики выжженной земли и устраивали массовые расправы над жителями деревень с целью устрашения населения», — рассказал Дмитрий Морозов.

Власти Гватемалы при поддержке США стремились подавить любые оппозиционные проявления в стране. Параллельно с силовыми структурами действовали ультраправые «эскадроны смерти».

«В Гватемале была опробована тактика насильственных исчезновений, когда неугодные политики и активисты просто пропадали без суда и следствия», — рассказал Егор Лидовской.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов расправы над индейцами переросли в полномасштабный геноцид. Пика этот процесс достиг после того, как очередной государственный переворот в Гватемале совершил бывший начальник Генерального штаба страны Хосе Эфраин Риос Монтт.

Индейцев сжигали заживо, им рубили головы. Девушек насиловали и отправляли в сексуальное рабство, детям разбивали головы о камни. Известно как минимум о 626 фактах массовых убийств майя. Силовики и «эскадроны смерти» только в начале 1980-х годов полностью уничтожили 440 населённых пунктов. За время гражданской войны погибли около 200 тыс. человек (из них около 93% убиты правительственными силами), ещё 40 тыс. «исчезли».

«Я знаю, что президент Риос Монтт — человек большой личной честности и приверженности делу. Жестокий вызов его стране бросают мятежники, вооружаемые и поддерживаемые силами за пределами Гватемалы... Я знаю, что он хочет улучшить качество жизни всех гватемальцев и содействовать социальной справедливости», — говорил 40-й президент США Рональд Рейган.

Однако, по словам экспертов, в Вашингтоне понимали, что власти Гватемалы становятся токсичными, поэтому реальная поддержка местных режимов со стороны США становилась менее активной.

«Сложилась патовая ситуация: ни одна из сторон не могла победить военным путём», — отметил Дмитрий Морозов.

В 1990-е между властью и оппозицией начались переговоры. В декабре 1996 года был подписан мирный договор — и гражданская война завершилась. Оппозиционные силы стали официальными участниками политического процесса.

Часть военных преступников оказалась на скамье подсудимых. Среди них был и Монтт, приговорённый в 2013-м к 80 годам лишения свободы за геноцид и преступления против человечности. Но под давлением правых сил приговор был отменён, а нового рассмотрения экс-диктатор не дождался, он скончался в возрасте 92 лет.

По словам экспертов, геноцид в Гватемале — одно из самых страшных преступлений в новейшей истории человечества, но изучен и освещён он достаточно плохо, так как за ним стояли силы, связанные с США и американскими корпорациями.