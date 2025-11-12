Пять самых преступных городов Российской империи

Отмена крепостного права и бурный рост городов в России XIX века привели к массовому притоку бывших крестьян, многие из которых, не сумев найти свое место в новой жизни, пополняли ряды преступного мира. К началу XX века сформировался четкий список городов-лидеров по уровню преступности.

© globallookpress

Общероссийский тренд

До реформ Александра II государственный аппарат успешно контролировал относительно немногочисленный криминальный контингент, состоявший в основном из беглых крестьян и солдат. Однако либерализация общественной жизни и разрушение сословных барьеров имели и обратную сторону.

Статистика говорит сама за себя: с1857 по 1865 гг. количество осужденных выросло в 1,5 раза. А к 1912 гг. — увеличилось уже в 3 раза. В начале XX века суды империи ежегодно осуждали около 2 миллионов человек.

Преступный мир структурировался: самым прибыльным «промыслом» было конокрадство, самым распространенным — карманные кражи, а самым уважаемым в профессиональной среде — взлом и проникновение.

Столица афер и уличной преступности

Как главный финансовый и административный центр страны, Петербург притягивал аферистов всех мастей. Контраст между роскошью и нищетой провоцировал грабежи и мошенничества.

В столице действовали аферисты с большими связями, такие как легендарная Ольга фон Штейн, водившая за нос чуть ли не весь высший свет.

Кроме того существовали специализированные банды, например, «медвежатники» (взломщики сейфов), которыми нередко руководили бывшие представители власти с серьезными связями.

Данные Петербургского окружного суда показывают взрывной рост преступности. Например, количество краж с 1900 по 1913 год выросло с 2197 до 6073.

Власть Хитровки

Первопрестольная соперничала со столицей по уровню криминала, но здесь он имел более «укорененный» и районный характер.

Хитровский рынок в ту пору был самым опасным местом города, куда боялись заходить даже полицейские. Не лучшей была и слава «Грачевки» — района с высокой концентрацией публичных домов и трактиров, где разборки часто заканчивались убийствами.

На рубеже веков начальник московской сыскной полиции Аркадий Кошко отмечал, что в день фиксировалось более тысячи краж. Эффективно бороться с преступностью мешала система «прописки»: задержанные бродяги, будучи высланными из города, легко сбегали и возвращались обратно.

Черноморский Вавилон

Статус порто-франко (свободной экономической зоны) сделал Одессу не только центром торговли, но и столицей контрабанды и мошенничества.

Там в преступной деятельности участвовали представители разных народов: греки, албанцы, французы, что дало городу прозвище «Черноморский Вавилон».

Оборот порта исчислялся сотнями миллионов рублей, что создавало неограниченные возможности для афер. Именно здесь орудовала знаменитая Сонька Золотая Ручка.

Одесса по праву считалась «мамой» российского воровского мира, задавая тон и моду в преступной среде.

«Русский Чикаго»

Был и папа. Бурный экономический рост Донской столицы привлекал беглых и рецидивистов. Уровень насильственных преступлений здесь был одним из самых высоких в стране.

К тому времени сформировался мощный криминальный альянс «Ростов-Одесса», по которому перемещались преступники, опыт и краденое.

Богатяновский спуск (ныне Кировский проспект) был в городе сосредоточением притонов, где магазины грабили средь бела дня, нередко используя подкопы.

По статистике, на 100 000 жителей в Ростове совершалось 595 преступлений в год.

Печальный лидер

К концу XIX века Киев имел самый высокий уровень преступности в империи, превышающий средние показатели по стране в три раза.

Так сложилось, что в городе катастрофически не хватало городовых. При штате в 579 человек, на службе состояло лишь 394.

Кроме того, присоединение окрестных сел и наплыв рабочих-«заробитчан» привели к маргинализации значительной части населения.

Высокие уровни полицейского аппарата Киева были крайне коррумпированы. Так, ревизии 1908 года выявили массовое исчезновение учетных карточек преступников и жалоб на вымогательство.

В целом, криминальная карта Российской Империи рубежа веков была прямым следствием бурных социально-экономических преобразований. И хотя власти пытались противостоять росту преступности через реформы и увеличение штатов полиции, но зачастую не успевали за стремительно меняющейся реальностью.