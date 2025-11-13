Котенок-циклоп родился в Бразилии

В штате Рондония, Бразилия, на свет появился котенок-мутант. Об этом пишет New York Post.

Необычное животное родилось с одним глазом посередине мордочки. По словам его хозяина, фермера Жилберто Алмейда, он увидел подобное впервые. Он объяснил, что мать котенка-циклопа рожала уже несколько раз, однако ни один из ее детенышей не был мутантом.

В этом помете кошка выносила четырех котят, и трое из них родились без каких-либо аномалий. В конечном счете четвертого не стало спустя два дня после рождения из-за проблем с дыханием.

Циклопия (или циклоцефалия) — это крайне редкий врожденный порок, при котором у плода вместо двух глазниц формируется одна, расположенная по центру лица. Он встречается у одного из 16 тысяч животных. Чаще всего родившиеся с такой мутацией живут недолго. Аномалия названа в честь одноглазого великана из древнегреческих мифов.

Ранее сообщалось, что в провинции Пхетчабун в Таиланде родился котенок с двумя мордами, двумя ртами и четырьмя глазами. Его хозяйка уверена, что он принесет ей удачу.