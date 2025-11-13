Почему Брежнева охраняли подводники

18 лет у власти — срок, который мог бы быть куда короче, если бы не преданность одного человека. Александр Рябенко, начальник личной охраны, спас Леонида Брежнева десятки раз. И дело было не в заговорах, а в невероятной «любви к риску» самого генсека, который постоянно ставил под угрозу свою жизнь.

Из водителей в телохранители

Их знакомство началось в 1938 году в Днепропетровске — Рябенко был водителем, Брежнев партийным работником. Война развела их: капитан и генерал-майор. Но после Победы Брежнев лично приказал: «Найти Рябенко!»

Так начался их 40-летний союз. Вместе они прошли путь от Украины до Москвы, участвовали в аресте Берии, возвышении Хрущева, а затем — в смещении самого Никиты Сергеевича в 1964 году. Рябенко стал не просто охранником, а тенью генсека.

Почему охрана не любила хобби Брежнева

Брежнев частенько лихачил за рулем и несколько раз оказывался буквально на волосок от гибели. Но ни в одной из опасных ситуаций генсек не пострадал.

На одной из охот Брежнев подстрелил кабана и, не дожидаясь проверки, пошел к трофею. Вдруг раненый зверь вскочил и бросился на генсека. Охрана оцепенела — спас егерь, успевший сделать два контрольных выстрела. Любовь Брежнева к долгим заплывам в Крыму сводила охрану с ума. После исчезновения премьера Австралии Холта в океане в 1967 году меры усилили до абсурда: два телохранителя вплавь рядом, лодка с аквалангистами-подводникиами, вооруженный катер с врачом-реаниматором

Впрочем, несмотря на усиленные меры безопасности, проколы все же случались. Так, однажды Брежнев попал в сильное течение, и его вместе с телохранителями унесло далеко от берега. К счастью все закончилось благополучно: мужчины сумели выбраться на берег, правда, в отдалении от охраняемой зоны, и вернулись на дачу пешком. А однажды, на тщательно охраняемую территорию дачи приплыла незнакомая женщина. Она сумела пробраться туда под покровом темноты, проведя полночи в воде. Правда, никакого злого умысла у нее не было – она хотела через генсека выхлопотать квартиру, которой не могла добиться у местных чиновников. Брежнев с пловчихой пообщался и с квартирой помог.