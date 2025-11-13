Daily Mail: Гитлер был носителем гена, вызывающего деформацию гениталий

Британские исследователи из Университета Бата заявили, что у Адольфа Гитлера мог быть синдром Каллмана — редкое наследственное заболевание, влияющее на половое развитие. Этот диагноз, по мнению авторов, может объяснять слухи о микропенисе и бесплодии диктатора. Открытие подробно представлено в новом документальном британском фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», о нем сообщает издание Daily Mail.

Почему Гитлер избегал близких отношений с женщинами
Команда ученых проанализировала образцы крови Гитлера, сохранившиеся на фрагменте дивана из его бункера. Этот кусок ткани был взят американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства фюрера в 1945 году. Почти 80 лет спустя ДНК с образца удалось расшифровать и изучить.

Исследователи обнаружили признаки, характерные для синдрома Каллмана — генетического расстройства, вызывающего низкий уровень тестостерона, отсутствие обоняния и аномальное развитие половых органов.

«10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис — «микропенис». Гораздо более распространенной особенностью является то, что яички обычно не опускаются к мошонке», — объяснил профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии, комментируя результаты исследования.
«Никто не мог точно объяснить, почему Гитлер избегал близких отношений с женщинами. Теперь у нас есть научное объяснение. Его сексуальная холодность и отсутствие детей, вероятно, были следствием синдрома Каллмана», — добавил историк Потсдамского университета, доктор Алекс Кей.

Ученый также отмечает, что гипотеза проливает свет на противоречие между личной жизнью Гитлера и его образом политического лидера, в рамках которого он призывал немцев создавать большие семьи.

«У Гитлера не было ни жены, ни наследников, однако он выстраивал образ человека, полностью посвятившего себя нации», — добавил Кей.