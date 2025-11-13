Гриб возрастом более 400 миллионов лет нашли в Шотландии

Ученые из Кембриджского университета открыли новый вид древнего симбиотического гриба. Его возраст оценили в 407 миллионов лет. Необычную находку сделали в Шотландии.

Гриб сохранился в слое растительных остатков. Благодаря этому открытию ученые смогли исследовать один из самых ранних примеров микоризы взаимодействия растений и грибов.

Грибу присвоили научное название Rugososporomyces lavoisierae. Он образовал симбиотические отношения с древним наземным растением Aglaophyton majus.

Ученые отметили, что окаменелости очень напоминают современные микоризные ассоциации между растениями и грибами. Эти ассоциации играют жизненно важную роль в питании растений и здоровье почвы.

Анализ окаменелостей показал, что древний гриб не паразитировал на растении и не питался им после смерти. Он мог обеспечивать растение минералами, такими как фосфор, а оно его сахарами, что приносило пользу обоим.

Ученые отметили, что симбиотические отношения могли быть ключевой частью адаптации растений на суше. У ранних видов флоры не было корней, поэтому они нуждались в грибах для получения питательных веществ, сообщает New Phytologist.

