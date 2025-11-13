Операция «Крест»: куда пропало золото Гитлера

Спустя десятилетия после падения нацистской Германии история о её пропавшем золоте Гитлера продолжает будоражить умы. Находки случайных слитков соседствуют с легендами о пустующих хранилищах, порождая главный вопрос: куда исчезли несметные сокровища Рейха и существуют ли они до сих пор?

Миф или реальность?

Бытует мнение, что к концу войны Германия полностью истощила свои ресурсы. Однако факты свидетельствуют об обратном. Нацистская верхушка, готовясь к краху, целенаправленно создавала «золотой неприкосновенный запас» для возрождения и продолжения борьбы. По оценкам экспертов, его стоимость к 1945 году достигала астрономических 400–500 миллиардов долларов.

В основу этого фонда легли систематически разграбленные богатства Европы:

Золотые резервы Австрии, Чехословакии, Бельгии, Нидерландов и других оккупированных стран.

Ценности частных банков, ювелирных магазинов, музеев и церквей.

Самые чудовищные активы — золотые коронки и личные вещи узников концлагерей. Только из Освенцима было изъято около 8 тонн драгоценного металла.

Как отмечает историк Александр Мосякин в книге «Ограбленная Европа», даже с оккупированных территорий Советской Украины было вывезено три железнодорожных вагона, доверху наполненных золотом.

Золото узников концлагерей

Первые переговоры нацистов с американскими спецслужбами прошли в 1943 году в Берне. Отдел VI управления СД «Аусланд», возглавляемый Вальтером Шелленбергом, представил рейхсфюреру СС Гиммлеру доклад о тайной встрече принца Макса Эгона фон Гогенлоэ с руководителем УСС США Алленом Даллесом. Считается, что переговоры окончились ничем, но возможно, что именно тогда нацисты нащупали каналы, по которым позже смогли вывести золото из Европы.

Ситуация обострилась в 1944 году. Осенью с востока на запад пошли эшелоны с ворованным золотом. Например, в Будапеште был сформирован эшелон из 80 вагонов. 38 вагонов были набиты драгоценностями узников концлагерей. В декабре эшелон двинулся по маршруту Веспрем – Фертебоз – Вена - Зальцбург.

До конца марта 1945 года поезд простоял на границе с Австрией, а затем до 11 мая блуждал по Австрии, пока в тоннеле под Зальцбургом не попал в руки американцев. Львиная доля награбленного досталась США. Кое-что вернули Венгрии (например, корону святого Стефана), но слитки американцы оставили себе.

38 вагонов с драгоценностями узников концлагерей тоже «прилипли» к рукам американцев. В 1948 году генерал Марк Кларк отказался возвращать вагоны, сославшись на то, что происхождение золота доказать невозможно. Удобная позиция, особенно если учитывать, что Венгрия в этот момент находилась под влиянием Советского Союза. Дальнейшая судьба золота неизвестна.

Исчезнувшие поезда

В горах Австрии исчез не только этот поезд. Сюда вывозили золото из подвалов Рейхсбанка, тысячи тонн золота и платины, килограммы бриллиантов из Бельгии и СССР.

31 января 1945 года по предложению министра финансов Германии Вальтера Функа было решено эвакуировать золотой запас имперского банка. Поезд №277 с 24 вагонами золота вышел из Берлина в Оберзальцберг и… опять пропал.

На железнодорожные станции близ курорта Бад-Аусзее было доставлено 120 тонн золота Муссолини,100 тонн золота хорватского диктатора Павелича, 50 тонн платины казачьего корпуса СС, изумруды словацкого диктатора Тисо. Возле озера Альтзее теряются следы трех вагонов золота Советской Украины. У города Бад-Аусзее теряются следы золота, вывезенного из Румынии.

Также исчезли: тонна золотых червонцев татарского легиона СС «Идель-Урал», бриллианты гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера и 200 кг золота эстонских эсэсовцев.

Зато доподлинно известно, что нацист Хорст Фульднер вывез в Аргентину 400 миллионов долларов. А 17 августа 1945 года на субмарине U-977 в Аргентину было вывезено золота на 3 миллиарда долларов.

После войны американцы нашли только пятую часть сокровищ Рейха.

Во всем виноваты банкиры?

Но может, все эти вагоны – обманка? А все выведено через банки? Нет.

Летом 1944 года нацисты пытались перевести в Аргентину, Перу и в Чили 10 миллиардов долларов золотом и платиной через швейцарские банки. Но это оказалось технически невозможно.

Есть версии, что к исчезновению золота причастна итальянская мафия. Историк Герхард Заунер считает, что к этому приложил руку ватиканский епископ Алоизо Худаль. Он сочувствовал нацистам, имел связи с каморрой и мог помочь вывезти золото.

В 1946 году это стало известно британцам, и союзники даже пытались обыскать монастыри Ватикана, но их туда не пустили.

Возможно, к пропаже золота имел отношение испанский диктатор Франко, единственный из диктаторов, оставшийся у власти после 1945 года. Известно, что вскоре после разработки Плана Маршалла из Испании в США в качестве залога под кредит рекой потекло золото, маркированное Рейхсбанком.

Поиски золота

В августе 1945 года Потсдамская конференция постановила: золотой запас нацистской Германии должен быть поделен между СССР, США, Британией и Францией.

В 1946 году союзники создали Трехстороннюю комиссию по реституции нацистской собственности. Работала комиссия долго, но нашла золота только на 60 миллионов долларов. До 1997 года удалось найти 329 тонн золота.

Известно, что золото нацистов хранилось в банках Турции, Португалии и Аргентины, но банкиры отказались делиться данными.

В 1995 году Всемирный еврейский конгресс обвинил швейцарские банки в хранении золота Третьего рейха. После проверки всех счетов, начиная с 1934 года, нашли золото нацистов на 2,5 миллиарда долларов.

В 1997 году швейцарские банкиры были вынуждены выплатить 270 млн франков фонду Холокоста.

Представители СССР в Трехстороннюю комиссию по какой-то причине не вошли. В 1945 году МГБ СССР начало собственное расследование. Операция по поиску золота нацистов получила название «Крест», ее целью было выяснить историю перемещения не только золота Рейха, но и золота царской России.

Однако после смерти Сталина операция «Крест» была прекращена.